TOKİ müşteri hizmetleri çalışma saatleri merak ediliyor– İşte TOKİ adresi ve telefon numaraları

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut projesi Türkiye'nin dört bir yanında ilgi görüyor. TOKİ’nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvuru yapacakların T.C. vatandaşı olup, proje il/ilçe sınırları içerisinde yaşıyor olması, kendisinin eşinin ve velayetleri altındaki çocukların üzerinde herhangi bir tapu kaydının olmaması ve en fazla hane halkı aylık gelirinin 5 bin 500 lira olması gerekiyor. TOKİ sosyal konut başvurularıyla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, müşteri hizmetleri çalışma saatleri, TOKİ adresi ve telefon numaralarını araştırıyor. İşte TOKİ iletişim bilgileri...

TOKİ MÜŞTERİ

Toplu Konut Bilgilendirme Hattı “Alo TOKİ” olarak da bilenen 2019 TOKİ müşteri hizmetleri çalışma saatleri hafta içi her gün sabah saat 08:00 ile akşam 20:00 arasıdır. Hafta sonları 2019 TOKİ çağrı merkezi çalışma saatleri ise sabah saat 09:00 ile akşam saat 18:00 arasıdır.

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