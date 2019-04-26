TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? | TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?
Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşları düşük fiyatlarla ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişleri için bekleyiş devam ediyor. Yurt genelinde 600 binden fazla kişinin başvurduğu TOKİ kura çekilişlerinin yapılacağı tarih, Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umuduyla heyecanla beklediği TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.
600 binden fazla vatandaşın başvurduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişlerinde, gözler TOKİ'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Dört aşamada gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişleri yapılacak açıklamanın ardından belli olacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kuralarının çekileceği tarihle ilgili açıklama yaptı. İşte, TOKİ kura çekiliş tarihi ile ilgili bazı detaylar.
TOKİ KURALA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hürriyet Gazetesi muhabiri Gülistan Alagöz'ün haberine göre 50 bin sosyal konut için başvuru süresi de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 67 ildeki 140 proje için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. 636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Ev sahibi olanları belirleyecek kura çekilişleri de bu ay başlayacak. TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.
KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ'de kura süreci için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti. Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erdi.
TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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