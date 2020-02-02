TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı sosyal konut kampanyasına başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı kura tarihinde. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Vatandaşlar projeye başvuru için 500 ila 1000 lira değişen oranda ücret ödemişti. Kura sonrası hak kazanamayanlar ödediği parayı geri alabilecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kuraların şubat ayı içerisinde çekileceğini bildirmişti. TOKİ kura çekiliş tarihinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK TAKSİT 894 LİRA



TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.



2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.



EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA

Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.