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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekilişi için 'takvim' açıklaması!

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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekilişi için 'takvim' açıklaması!

TOKİ kura çekilişi için vatandaşların araştırması devam ediyor. 600 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğunu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada duyuran Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura çekilişi için ise takvimin açıklandığını duyurdu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, merakla araştırılan konu hakkında bazı bilgiler

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük merkezler başta olmak üzere birçok il genelinde araştırılmaya devam ediliyor. Başkanlığın resmi organizasyonu ile düzenlenecek olan TOKİ kura çekilişi, hazırlanacak olan komisyon ile canlı yayında çekilecek. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hürriyet Gazetesi muhabiri Gülistan Alagöz'ün haberine göre 50 bin sosyal konut için başvuru süresi de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 67 ildeki 140 proje için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. 636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Ev sahibi olanları belirleyecek kura çekilişleri de bu ay başlayacak. TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ'de kura süreci için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti. Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erdi.

TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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