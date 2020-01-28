TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul Ankara ve İzmir kurası ne zaman?

TOKİ kura çekimine yönelik tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Ön başvuru ücretini bankara ödeyerek başvurularını tamamlayan pek çok vatandaş şimdi ise kura çekiminin ne zaman yapılacağına odaklandı. Söz konusu kura çekiminin tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Söz konusu konutlar için kura çekiminin şubat ayı içinde yapılması bekleniyor.

TOKİ kuralarının tam tarihinin ilerleyen günlerde netlik kazanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

1 MİLYON 211 518 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.