TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. Talep toplama işlemleri, 19 Nisan'da son buldu. Gözler şimdi TOKi kuralarının yapılacağı tarihlerde. Peki, TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?
TOKİ, 6 bin 300'ü İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla uygulanacak projeye başvurular tamamlandı. İşte, TOKİ'nin başlattığı sosyal konut projesi çekilişine dair detaylar...
KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ'de kura süreci için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti. Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erdi.
TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak.
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