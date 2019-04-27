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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ çekilişiyle ilgili merak edilenler

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TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ çekilişiyle ilgili merak edilenler

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İstanbul, İzmir, Ankara dahil 67 ilde gerçekleştireceği 50 bin yeni sosyal konut projesinde başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Ülke genelinde 600 binden fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, vatandaşlar da kuraların ne zaman çekileceğini merak etmeye başladı. Peki, 2019 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil TOKi kura çekilişlerinin yapılacağı tarihle ilgili bilgiler.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un , 50 bin yeni sosyal konut projesini açıklamasının ardından TOKİ başvuruları ilk olarak 11-22 Mart tarihlerinde tamamlandı. TOKİ 50 bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne bu sene 636 bin 787 kişi talep gösterdi. Peki milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte TOKİ çekilişi ile ilgili merak edilenler.

TOKİ KURALA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hürriyet Gazetesi muhabiri Gülistan Alagöz'ün haberine göre 50 bin sosyal konut için başvuru süresi de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 67 ildeki 140 proje için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. 636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Ev sahibi olanları belirleyecek kura çekilişleri de bu ay başlayacak. TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, , 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

6-25 Mart tarihlerinde normal vatandaşlarımızın, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde emekli vatandaşlarımızın, 8-12 Nisan tarihlerinde en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın, 15-19 Nisan tarihlerinde şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin taleplerini topladık. Çok kısa bir süre içerisinde kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız.

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ, kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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