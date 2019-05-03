TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu | 50 bin sosyal konut kuraları başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yapacak olan, 50 bin sosyal konut kuralarında çekiliş tarihi açıklandı. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan kura sonuçları ile başvurularını tamamlayan bazı vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki, 2019 TOKİ kura çekiliş tarihleri ne zaman yapılacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller dahil TOKİ kura çekiliş tarihleri ile ilgili merak edilenler.
67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut, TOKİ tarafından düzenlenecek kura çekilişleri ile sahiplerini bulacak. Yurt genelinde 636 bin 949 kişinin başvuru yaptığı TOKİ kuralarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşte, 2019 TOKİ kura çekilişleri ve 50 bin sosyal konut projesi ile ilgili detaylar.
TOKİ KURALARI 6 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak.
50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. Projeye 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları pazartesi günü Ankara’dan başlayacak. Ayrıca 50 projede konut almaya hak kazananlar için belirlenecek kura takvimiyle yaşayacakları daireler belirlenecek. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek, bütün konutların kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Öte yandan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.
İSTANBUL KURALARI
Proje kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların beklediği kuralar haziran sonu ve temmuz başında olacak. İstanbul’da ilk kura Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak, kura töreni de 26-27 Haziran’da olacak. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz’da kura çekimi yapılacak. Ankara’da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziranda yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs’ta noter huzurunda olacak kura töreniyle hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek.
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