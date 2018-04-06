TOKİ Kayaşehir evleri için başvurular ne zaman? 2018 TOKİ kura çekilişi

605 TOKİ Kayaşehir konutunun sahiplerini bulması için süreç 2 Nisan’da başlatıldı. Başvurular, şehit aileleri, Harp ile vazife dul - yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar, diğer alıcı adayları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul edilecek. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa umut olan TOKİ Kayaşehir başvurularıyla ilgili bilgilendirmeyi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı. Örnek bir Kayaşehir konutunda açıklamada bulunan Turan, başvuru şartları, konut tipleri ve fiyatlandırma konusunda merak edilenleri yanıtladı.

605 TOKİ Kayaşehir konutunun sahiplerini bulması için süreç 2 Nisan’da başlatıldı. Başvurular, şehit aileleri, Harp ile vazife dul - yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar, diğer alıcı adayları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul edilecek. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşa umut olan TOKİ Kayaşehir başvurularıyla ilgili bilgilendirmeyi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı. Örnek bir Kayaşehir konutunda açıklamada bulunan Turan, başvuru şartları, konut tipleri ve fiyatlandırma konusunda merak edilenleri yanıtladı.



KAYAŞEHİR KONUTLARI 160 BİN TL’DEN BAŞLIYOR



Vatandaşların ilgili bankalara müracaat ederek istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılabileceklerini ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Umudumuz yıl sonuna kadar bu konutları teslim etme, hatta dokuzuncu onuncu aylarda teslim etmek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada konutlar 160 bin liradan başlıyor, 4+1 daireler de 600 bin lira civarında. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor konutlar. 120 Aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Dediğim gibi vatandaşlarımız için ulaşılabilir konutlardır. 1+1 daire için 667 liradan başlıyor taksitler, 2+1 daireler için bin- bin 200 lira olan yerler var… Vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek bizden bilgi alabilecekler."



BAŞVURU ŞARTLARI



TOKİ’nin bütün sosyal konut başvuru şartlarının bu projede de geçerli olduğunu anlatan Turan, "Burası bir sosyal konut projesidir ama orta gelir grubuna hitap eder. Yani vatandaşlarımıza tabii ki taksitleri biraz daha yüksek gelir. Ancak yine de bu konutlara sahip olmanın şartı da 18 yaşını doldurmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, daha önce TOKİ’den hiç konut sahibi olmamak şartımız var. Konut sahibi olmama şartı var. Konutlar için kura çekildiğinde de 2 yıl bu konutları satamazlar. Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil ilk kitlemiz" ifadelerini kullandı.