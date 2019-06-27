TOKİ Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen canlı çekilişler devam ederken, vatandaşların heyecanlı bekleyişi de arttı. TOKİ'ye başvuran aileler, sabah saatlerinden itibaren kurumun sosyal medya sayfaları üzerinden, Başakşehir Kayabaşı 3+1 evler için düzenlenen çekilişi takip ediyor. Peki, TOKİ Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
TOKİ tarafından dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için İstanbul Başakşehir Kayabaşı çekilişleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26 Haziran tarihinde başladı. 27 Haziran saat 10:00'dan itibaren 3+1 konutlar için Kayabaşı TOKİ kura çekilişleri ikinci gününde de gerçekleşmeye devam ediyor. Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, TOKİ Kayabaşı çekilişleriyle ilgili merak edilenler.
TOKİ KAYABAŞI 3+1 KONUT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ tarafından 27 Haziran saat 10:00'da başlatılan Başakşehir kayabaşı 3+1 ev kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ kuralarının tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak.
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA SAYFASI
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ CANLI OLARAK NASIL İZLENİR?
TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. TOKİ kura çekilişleri, kurumun Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.
2 BİN 338 2+1 KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLDU
Toplam 2 bin 338 2+1 konut, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla sahibini buldu. Murat Kurum çekiliş esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak"
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