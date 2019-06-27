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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

TOKİ Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

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TOKİ Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen canlı çekilişler devam ederken, vatandaşların heyecanlı bekleyişi de arttı. TOKİ'ye başvuran aileler, sabah saatlerinden itibaren kurumun sosyal medya sayfaları üzerinden, Başakşehir Kayabaşı 3+1 evler için düzenlenen çekilişi takip ediyor. Peki, TOKİ Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.

TOKİ tarafından dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için İstanbul Başakşehir Kayabaşı çekilişleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26 Haziran tarihinde başladı. 27 Haziran saat 10:00'dan itibaren 3+1 konutlar için Kayabaşı TOKİ kura çekilişleri ikinci gününde de gerçekleşmeye devam ediyor. Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, TOKİ Kayabaşı çekilişleriyle ilgili merak edilenler.

TOKİ KAYABAŞI 3+1 KONUT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından 27 Haziran saat 10:00'da başlatılan Başakşehir kayabaşı 3+1 ev kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ kuralarının tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak.

TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA SAYFASI

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ CANLI OLARAK NASIL İZLENİR?

TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. TOKİ kura çekilişleri, kurumun Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. 

2 BİN 338 2+1 KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLDU

Toplam 2 bin 338 2+1 konut, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla sahibini buldu. Murat Kurum çekiliş esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak"

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