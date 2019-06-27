TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayını devam ediyor! Sosyal konut kurasında çıkmayanlar paralarını ne zaman alacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi dün başladı ve kura çekimi bugün de canlı yayında devam ediyor. Söz konusu kurada ismi çıkmayan vatandaşlar ise başvuru esnasında ödedikleri ücretleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, Sosyal konut kurasında çıkmayanlar paralarını ne zaman alacak?
İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için dün yapıldı. Bugün de 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat merkezinde devam ediyor. İşte, TOKİ konut kuralarına ilişkin detaylar...
KURALAR 2 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.
Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
SOSYAL MEDYADAN CANLI TAKİP EDİN
TOKİ canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İLK KONUTLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Toplam 2 bin 338 2+1 konut, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla sahibini buldu. Murat Kurum çekiliş esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;
"67 ilimizde 140 projede 50 bin konut için başvuru aldık. Hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza sağlam güvenli bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz. Yarın kuramız devam edecek. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de elzem, sahada da fiilen icraata geçtik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına birçok düzenleme yaptık. İstikrar döneminde de gecemizi gündüzümüze katacağız. Konutlarımız konutu çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Alt gelir grubu vatandaşlarımızın tamamı ev sahibi olacak"
BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, ev sahibi olmaya hak kazanamayan kişilere başvuru ücretlerinin ne zaman ödeneceği ise henüz belli olmadı.
Bu hususta beklenti içinde olan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesini takip edebilir.
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