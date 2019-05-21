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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ankara TOKİ kuralarının 6 Mart itibariyle başlaması ile beraber, İstanbul'da TOKİ'ye başvuran vatandaşlar, İstanbul kuralarının ne zaman çekileceğini merak etmeye başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

5 Mart 2019 tarihinde İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kuraları başladı. Yurt genelinde 636 bin 949 kişinin başvurduğu TOKİ kuraları, 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da gerçekleşmişti. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman gerçekleşecek? Tarih belli oldu mu? İşte, İstanbul TOKİ kura çekilişleri ile ilgili detaylar.

İSTANBUL KURALARI HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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