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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

TOKİ İstanbul kura canlı yayınının devamı ne zaman? TOKİ Tuzla ve Silivri kurası ne zaman?

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TOKİ İstanbul kura canlı yayınının devamı ne zaman? TOKİ Tuzla ve Silivri kurası ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi bugün başladı. Söz konusu konutlar için binlerce vatandaş başvuru yapmıştı. Bugünkü kura çekiminin ardından, diğer kuraların tarihi merak konusu oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura canlı yayınının devamı ne zaman? TOKİ Tuzla ve Silivri kurası ne zaman?

İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura çekiminin ikinci gününe, Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam edilecek. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi hakkında merak edilen tüm detaylar...

2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası bugün, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekilecek. Kura töreninin saati ise 10.00 olarak belirlendi.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

TUZLA VE SİLİVRİ KONUT KURASI NE ZAMAN?

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.

AYAZMA VE HOŞDERE KONUT KURASI NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANIYOR

Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


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