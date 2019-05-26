TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman? İşte TOKİ İstanbul kura tarihleri
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut çekilişinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TOKİ kuraları çekiliş tarihlerinin geçtiğimiz günlerde belli olması ile, İstanbul'da TOKİ'ye başvuran vatandaşlar, İstanbul kuralarının ne zaman çekileceğini merak etmeye başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan, 50 bin yeni sosyal konut kuralarında 6 Mart-19 Nisan arasında talepler toplandı. Projeye toplam 636 bin 949 kişi başvurdu. TOKİ kura çekilişleri, Ankara'da 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti. TOKİ, çekiliş tarihlerinin netleşmesi ile, İstanbul'da TOKİ'ye başvuruda bulunan vatandaşların da çekiliş tarihleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman? İşte, TOKİ İstanbul kuraları ile ilgili detaylar...
İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?
50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.
İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.
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