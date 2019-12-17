TOKİ evleri kiraya verilir mi?
TOKİ evleri kiraya verilebilir mi sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. TOKİ'den ev satın almak isteyen ancak ikamet edememe durumu nedeniyle kiraya verilip verilemediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ evleri kiraya verilir mi?
TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.
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