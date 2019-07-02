TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi tamamlanıyor. Noter huzurunda yapılan kuralarda ismi çıkmayan vatandaşlar, ön başvuru yaparken ödedikleri ücreti ne zaman iade alacaklarını merak ediyor. Peki, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için son kura çekimi bugün tamamlanacak. Kuralar sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlar, bankalara ödedikleri başvuru ücretlerini ne zaman geri alabileceklerini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.
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