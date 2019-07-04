TOKİ başvuru ücretleri ne zaman geri ödenecek? Tarih belli oldu!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul'da tamamlanan 50 bin yeni sosyal konut projesinin ardından, gözler başvuru ücretlerine çevrildi. Kura sonucunda listede ismini göremeyen vatandaşlar, TOKİ başvuru ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Peki, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? İşte, o konuya ilişkin merak edilenler.
26 Haziran'da İstanbul'da çekilişi tamamlanan TOKİ kuraları yüzbinlerce vatandaşı ev sahibi yaptı. Düşük bütçelerle ev sahibi olan vatandaşlar sevinç yaşarken, bazı vatandaşlar da hayallerine veda etti. 6 bin 300 konut için son kura çekiminin yapılmasıyla, TOKİ kurası çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin yatacağı tarihi sorguluyor. İşte, TOKİ başvuru ücretleriyle ilgili bazı bilgiler.
TARİH BELLİ OLDU
TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.
Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.
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