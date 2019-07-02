TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ayazma ve Hoşdere çekiliş sonucu sorgulama
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen Ayazma-Hoşdere Sosyal Konut Projesi için kura çekimi, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan çekilişin ardından, 587 daire için 50 bine yakın başvurunun yapıldığı projede Ayazma 2+1, 3+1 ve Hoşdere 2+1, 3+1 konutlar sahiplerini buldu. İşte, TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere çekiliş sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında kura çekimleri, 2 Temmuz tarihinde sabah saat 10:00'da başladı. TOKİ'nin sosyal medya platformarından canlı olarak düzenlenen çekiliş akşam saatlerine doğru tamamlandı ve TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları yayınlandı. Peki, TOKİ Başakşehir çekiliş sonucu listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2 Temmuz TOKİ çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
TOKİ BAŞAKŞEHİR ÇEKİLİŞLERİ TAMAMLANDI
Bugün İstanbul Başakşehir etabının Ayazma-Hoşdere projelerinin kura çekimi yapıldı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişlerinde Ayazma projesinde 250 konut, Hoşdere projesinde 337 konut sahiplerini buldu. Ayazma projesinde 250 konutun 162 adeti 2+1 nitelikte, 88’i de 3+1 nitelikte, Hoşdere konutlarında ise 337 konutun 169’u 2+1 nitelikte 168’i 3+1 nitelikte teslim edilecek.
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Noter huzurunda yapılan kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesinden ilan edildi. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
EV SAHİBİ OLANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2 1", 88'i de "3 1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı.
Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2 1", 168'i de "3 1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85’i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı.
Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.
Ayazma Projesi kapsamında inşa edilen 2 1 konutun hak sahibi olan evli ve 2 çocuk sahibi 34 yaşındaki Yağmur Ekici, AA muhabirine, Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde 14 yıldır kirada oturduğunu söyledi.
TOKİ'ye ilk başvurusu olduğunu belirten Ekici, "Gelinimizin ısrarı üzerine onunla birlikte başvurdum. Onlara çıkmadı. İsmimin çıktığını görünce şaşırdım. Hiç ümidim yoktu. Beklemiyordum. Çok sevindim. Çocuklarımın bir odası olacak diye çok mutlu oluyorum. Devletin TOKİ eliyle vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapması çok güzel bir uygulama. Herkesi ev sahibi yapıyor." diye konuştu.
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