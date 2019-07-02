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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ayazma ve Hoşdere çekiliş sonucu sorgulama

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TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ayazma ve Hoşdere çekiliş sonucu sorgulama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenen Ayazma-Hoşdere Sosyal Konut Projesi için kura çekimi, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan çekilişin ardından, 587 daire için 50 bine yakın başvurunun yapıldığı projede Ayazma 2+1, 3+1 ve Hoşdere 2+1, 3+1 konutlar sahiplerini buldu. İşte, TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşdere çekiliş sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında kura çekimleri, 2 Temmuz tarihinde sabah saat 10:00'da başladı. TOKİ'nin sosyal medya platformarından canlı olarak düzenlenen çekiliş akşam saatlerine doğru tamamlandı ve TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları yayınlandı. Peki, TOKİ Başakşehir çekiliş sonucu listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2 Temmuz TOKİ çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

TOKİ BAŞAKŞEHİR ÇEKİLİŞLERİ TAMAMLANDI

Bugün İstanbul Başakşehir etabının Ayazma-Hoşdere projelerinin kura çekimi yapıldı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişlerinde Ayazma projesinde 250 konut, Hoşdere projesinde 337 konut sahiplerini buldu. Ayazma projesinde 250 konutun 162 adeti 2+1 nitelikte, 88’i de 3+1 nitelikte, Hoşdere konutlarında ise 337 konutun 169’u 2+1 nitelikte 168’i 3+1 nitelikte teslim edilecek.

TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda yapılan kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesinden ilan edildi. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EV SAHİBİ OLANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2 1", 88'i de "3 1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı.

Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2 1", 168'i de "3 1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85’i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Ayazma Projesi kapsamında inşa edilen 2 1 konutun hak sahibi olan evli ve 2 çocuk sahibi 34 yaşındaki Yağmur Ekici, AA muhabirine, Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde 14 yıldır kirada oturduğunu söyledi.

TOKİ'ye ilk başvurusu olduğunu belirten Ekici, "Gelinimizin ısrarı üzerine onunla birlikte başvurdum. Onlara çıkmadı. İsmimin çıktığını görünce şaşırdım. Hiç ümidim yoktu. Beklemiyordum. Çok sevindim. Çocuklarımın bir odası olacak diye çok mutlu oluyorum. Devletin TOKİ eliyle vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapması çok güzel bir uygulama. Herkesi ev sahibi yapıyor." diye konuştu.

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