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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru detayları

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50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru detayları

TOKİ'nin 50 bin konut projesi olarak duyurduğu sosyal konutlar için talep toplama ve başvurular bugün alınmaya başlandı. Peşinat ve taksit tutarları belirlenen TOKİ'de, hangi illerde inşaatın yapılacağı ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yayımlandı. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, 50 bin konutun inşa edileceği illerden bazıları

TOKİ tarafından talep toplama işlemi 6 Mart Çarşamba günü alınacağı açıklanan 50 bin sosyal konut için vatandaşların araştırması devam ediyor. 240 aylık vade ile başvuruları alacak olan TOKİ, İstanbul için ise 6 bin 300 konutluk kontenjan ayıracak. Peki, alt ve orta gelirli vatandaşlara hitap edileceği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuruların hangi illerde yapılacağına dair bazı bilgiler

20 yılda geri ödeme şartının olacağı TOKİ sosyal konut talep toplama süreci başladı. Türkiye genelinde 67 ilde inşa edilecek olan sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 seçeneklere sahip olacak.

50 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul’da, 2934 tanesi Ankara’da, 2500 tanesi İzmir’de, 2200 tanesinin ise Adana’da yapılacağını açıkladı.

Bakan Murat Kurum, konutların 67 ilde inşa edileceğini ifade ederken, 2+1 ve 3+1’lik konutların, yüzde 10’luk peşinatlarla satılacağını söyledi.

Bakan Kurum, başvuruların 6 Mart Çarşamba gününden itibaren 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

SOSYAL KONUTLAR YATAY MİMARİ OLACAK

İnşa edilecek olan konutların en fazla 4-5 katlı olacağını sözlerine ekleyen Bakan Kurum, binaların yatay mimari anlayışıyla yapılacağını aktardı.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Bakan Kurum, sosyal konut fiyat ve taksitleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

"Yüzde 10’la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. 240 aya kadar vadelendirilebilecek."

Başvuru sahiplerimizin o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 25 yaşını, 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.

2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor. 3+1 de gelir şartımız yok.

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor.

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul’da, 2934 tanesi Ankara’da, 2500 tanesi İzmir’de, 2200 tanesi Adana’da yapılacak."

 

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