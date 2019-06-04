TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne zaman? İstanbul ve Ankara için tarih yaklaşıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 50 bin konut projesi kura çekilişleriyle devam ediyor. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, İstanbul ve Ankara için kura çekilişi ne zaman yapılacak?
TOKİ’nin yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanmıştı. TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinin kura çekilişi mayıs ayı itibariyle yapılmaya başlandı. Özellikle İstanbul ve Ankara kura çekilişinin sonucu heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek?
İstanbul kuraları Haziran ve Temmuz ayında yapılacak
50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.
İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.
Ankara kuraları Haziran’da
Ankara’da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için 6 Mayıs’ta Noter yapıldı. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek.
TOKİ bu yıl 15 bin konut sattı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konuta erişmekte zorlanan daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi. Bu yıl 20 bin 670 konutu vatandaşlara teslim eden idare tarafından 10 bine yakın konutun da ihalesi yapıldı.
TOKİ 842 bin 324 rakamına ulaştı
Konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artıran TOKİ, 2003-2019 tarihleri arasında "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ildeki 3 bin 682 şantiyede 842 bin 324 konut rakamına ulaştı.
Sosyal konut üretimine ağırlık veren TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.
Bu kapsamda TOKİ'nin son 16 yılda ürettiği konutların 721 bin 195'i sosyal konut niteliğinde gerçekleşti. Bu rakam toplam konut üretiminin yüzde 86,17'si oldu.
Satılan konut sayısı 727 bin 163'e, teslim edilen konut sayısı ise 697 bin 412'e ulaştı. İdare tarafından yapım ve proje işleri aşamalarında olan 110,9 milyar liralık (KDV dahil) 5 bin 996 ihale sonuçlandırıldı.
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