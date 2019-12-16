TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için son gün ne zaman? Sosyal konut yapılacak iller ve ilçeler
TOKİ’nin 81 ilde yapacağı‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’, tüm Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılandı. 16 Aralık itibariyle başvuruları alınmaya başlanan sosyal konut projesinde en çok merak edilen konulardan biri de söz konusu konutların hangi il ve ilçelerde yapılacağı oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konuş başvurusu için son gün ne zaman? Sosyal konut yapılacak iller ve ilçeler
TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru tarihleri 16 Aralık-15 Ocak olarak belirlendi. TOKİ sosyal konutları özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.
Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Başvurular 4 kategoride kabul edilecek:
1. Kategori “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”
3.Kategori “Emekli Vatandaşlar”
4. Kategori “Diğer alıcı adaylar”
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. İşte sosyal konut yapılacak iller ve ilçeler...
EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA
Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.
İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.
SOSYAL KONUT YAPILACAK İL VE İLÇELER
Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konut
Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut
Adana Buruk mevki 800 konut
Afyon Dinar 94 konut
Afyon Sadıkbey 350 konut
Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut
Afyon Emirdağ 151 konut
Aksaray Güzelyurt 156 konut
Aksaray Yenikent 150 konut
Aksaray Ağaçören 60 konut
Aksaray Eskil 142 konut
Amasya Gümüşhacıköy 79 konut
Ardahan Göle 300 konut
Batman Sason 116 konut
Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut
Bingöl Yedisu mevki 106 konut
Burdur Karamanlı 109 konut
Çankırı Eldivan 94 konut
Çankırı Şabanözü 200 konut
Çorum Uğurludağ 150 konut
Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut
Elazığ Maden 150 konut
Erzincan Üzümlü 75 konut
Erzincan İliç 230 konut
Erzurum Pasinler 142 konut
Erzurum Şenkaya 100 konut
Isparta Aksu 100 konut
Isparta Eğirdir 200 konut
Hatay Yayladağ 102 konut
Kayseri Sarıoğlan 230 konut
Kırıkkale Delice 100 konut
Kırıkkale Bahşılı 220 konut
Kırıkkale Keskin 124 konut
Kırıkkale Yahşihan 300 konut
Kilis Polateli 188 konut
Konya Altınekin 204 konut
Kütahya Simav 160 konut
Kütahya Demirci 79 konut
Kütahya Çavdarhisar 160 konut
Malatya Yazıhan 78 konut
Nevşehir Derinkuyu 126 konut
Sivas Akıncılar 260 konut
Trabzon Şalpazarı 48 konut
Yozgat Sarayköy 200 konut
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