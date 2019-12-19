TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak?

E-Devlet aracılığıyla yapılan TOKİ başvuruları 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemlerini yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden paralarını yatıracak. On binlerce vatandaşlar, başvurular devam ederken bir yandan da TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ 100 bin konu başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde talep toplanmaya başlandı. Söz konusu projeden konut satın almak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ başvurusu adım adım nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler?

İnternet üzerinden TOKİ başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. 15 Ocak 2020 tarihine kadar kabul edilecek olan TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için Ziraat Bankası üzerinden başvuru ücreti yatırılacak. Peki, TOKİ başvuru süreci E-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilebilecek? İşte, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut için TOKİ başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için süreç bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de bazı ilçelerde inşa edilecek olan TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile müracaatları alıyor.

TOKİ'nin E-Devlet aracılığıyla internetten kabul ettiği 100 bin sosyal konut projesi için şartlar açıklanmıştı. Şartları uyan vatandaşlar, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu için internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte, tüm adımlarıyla TOKİ sosyal konut başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

Ardından TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için karşınıza çıkacak olan ekrandan, size uygun olan ildeki projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız.

TOKİ e-Devlet başvurusu için tıklayın

TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.

Konut tipi seçimi ekranında, TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin iki farklı tip konutu olan 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden birisini seçiniz.

2+1'in başvuru ücreti 500 TL, 3+1'in başvuru ücreti ise 1000 TL'dir

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyurdu.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

EVLER NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

HER BÖLGEYE FARKLI SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.

Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.

Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.

İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.