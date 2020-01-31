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Halil İbrahim YEL/DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'coronavirüs' alarmı

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Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'coronavirüs' alarmı

TOKAT'ta, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve Hong Kong'dan geldiği belirlenen S.Ç. isimli erkek hasta nedeniyle acil serviste 4 saatlik 'coronavirüs' karantinası uygulandı. Yapılan kontrolde virüse rastlanılmayınca karantina bitirildi.

Kentte yaşayan S.Ç., dün akşam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisine, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Muayene edilen S.Ç., 15 gün önce Hong Kong'dan geldiğini sağlık görevlilerine söyledi. Bunun üzerine S.Ç.'nin ilk muayenesi yapıldıktan sonra hasta ve acil servis, karantinaya alındı. 'Coronavirüs' şüphesi üzerine hastaya tahlil yapıldı. Bu sırada hastane acil servisine, ambulans ve yeni hasta kabul edilmedi. Acil serviste, önlem amaçlı 4 saatlik karantina uygulandı. S.Ç.'nin tahlillerinde virüse rastlanılmayınca karantina uygulaması sonlandırıldı.

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