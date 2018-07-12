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    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyor

    Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat) (DHA)
    12.07.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    TOKAT’ın Turhal ilçesinde 2 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ankara’dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de kadavra köpeği ve iz takip köpeği ile çalışmalara başladı.

    Turhal’da Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek’e seslenerek torununu çadıra bırakmasını istedi.

    Evrim’i çadırın önünde küçük kardeşi 1,5 yaşındaki Satı’nın yanına bırakan Dilek Atış ahıra girdi. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Ailenin ve komşularının aradığı Evrim, tüm çabalara karşın bulunamadı. Bunun üzerine jandarma haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyorEVRİM İÇİN SEFERBER OLDULAR

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve köy sakinlerinin katıldığı çalışmalarda 5 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 komando timi, 2 JÖH timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. İki gün boyunca, didik didik aranan bölgede Evrim’e ait herhangi bir iz bulunamadı.

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyorJAK TİMİ BÖLGEDE

    Ankara’dan bölgeye sevk edilen JAK timi de bir kadavra köpeği ve bir iz takip köpeğiyle arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara Samsun AFAD ekipleri de kadavra köpeği ve canlı arama köpeği ile katıldı.

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyorSKYRANGER İLE ARAMA YAPILIYOR

    Aramalarda, arazinin ormanlık alan olması nedeniyle dolayı drone ve termal görüş özelliğiyle konvoy takip ve arazi tarama görevlerini yerine getirebilen, 300 metrelik mesafeden yüz tanıma imkanı sunan Skyranger adı verilen insansız hava araçları da kullanılıyor.

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyor

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyor

    JAK timleri kayıp Evrim’i arıyor

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