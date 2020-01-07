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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Tokat'ta, İl Özel İdaresi binasının çatısında yangın

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Tokat'ta, İl Özel İdaresi binasının çatısında yangın

TOKAT'ta, İl Özel İdaresi binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Tokat- Turhal yolunda bulunan, İl Özel İdaresi'ne ait hizmet binasının çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden kurum çalışanları ve yoldan geçenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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