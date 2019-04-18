Tokat'ta gözaltına alınan FETÖ'nün "mahrem abla"sı tutuklandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve örgütte "mahrem abla" olduğu öne sürülen öğretmen tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan H.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün "mahrem abla"sı olduğu iddia edilen H.Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle