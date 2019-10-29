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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)
29.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı'nın makamında tebrikleri kabulüyle başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle sürdü. Törene katılanlara Vali Balcı ve protokol üyeleri, Türk Bayrağı dağıttı. Vali Ozan Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte halkı selamladı.

Vali Balcı yaptığı konuşmasında ''Ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmaktadır. Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik bir Cumhuriyet rejiminin olması önemli rol oynamıştır. Aziz milletimiz, Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını, bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır'' dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Balcı tarafından verildi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

Tokatta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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