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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)
19.04.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Tokat'ta bulunan yanık insan kemikleri inceleme için İstanbul'a gönderilecek

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Tokat'ta bulunan yanık insan kemikleri inceleme için İstanbul'a gönderilecek

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı kenarında bulunan, insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kemiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çoban, çay kenarında insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları olduğunu gördü.

Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kemiklerin bulunduğu bölgede cumhuriyet savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler, polislerce toplanarak Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kemiklerin, buradan dün gece gönderildiği Tokat Devlet Hastanesi morgunda ilk incelemesi yapıldı. İncelemede kemiklerin, erkek ya da kadına ait olup olmadığı belirlenemedi. Kafatası ve kemik parçalarının detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi kararlaştırıldı.

AYNI BÖLGEDE YANIK LASTİK PARÇALARI

Öte yandan kemiklerin bulunmasının ardından polis ekipleri, ilçe genelinde kayıp başvurusu olup olmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada, güvenlik makamlarına ulaşan kayıp başvurusunun olmadığı tespit edildi. Kemiklerin bulunduğu yerde ayrıca yanık lastik parçalarına da rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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