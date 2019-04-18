'Tokat' intikamı! İş adamına büyük şok...
Iğdır'da Kamil Hakan E. (28) borcu yüzünden kendisine tokat atan Şükrü Aras'a ait mobilya mağazasını ateşe verdı. Mağazada buyuk çaplı zarar meydana gelirken, gözaltına alınan Kamil Hakan E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bağlar Mahallesi Kafkas Sokak'ta Şükrü Aras'a ait mobilya mağazasında, 16 Nisan günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Güvenlik kameraları incelendiğinde Kamil Hakan E.nin camı kırıp benzin dökerek, iş yerini ateşe verdiği belirlendi. Bir lisede sözleşmeli temizlik görevlisi olarak çalışan Kamil Hakan E., gözaltına alındı.
Yaptığı ilk evliliğinden 2 kız çocuğu bulunan, yeni bir evlilik hazırlığında olan Kamil Hakan E. emniyetteki ifadesinde, "Kendisinden 10 bin lira borç aldım. Bunu karşılık altında imzam olan boş senede imza attım. O da bunu 125 bin lira yaparak beni icraya verdi. Gidip kendisi ile konuştum, 'borcumu icradan çek, ayda 500 lira ödeyeyim' dedim. Eşim de gidip konuştu. Ama adam dinlemedi, hakaret ve küfretti, hatta bana bir tokat attı. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sorun bundan ibaret. Niye yakma gereği duydum. Buna refleks mi diyelim, içkiliydim zaten, kafam güzeldi. Tokat atmıştı. Onun acısını çıkarmam lazımdı. O yüzden dolayı yaktım. Dükkân tamamen yandı" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Hakan E., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zararının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Şükrü Aras ise karara şaşırdığını belirterek şunları söyledi:
"Kamil Hakan E. geçen yılın 11'inci ayında benden yüklü miktarda borç aldı. Bu borcuna karşılık senet imzaladık. Ödemeyince 2019'un Ocak ayında icraya verdim. Sabaha karşı iş yerimin yandığını haber aldım. İtfaiye ekipleri müdahale etti, ama hiçbir şeyi kurtaramadık. Yangın kontrol altına alınınca güvenlik kamera görüntülerine baktık ve icraya verdiğim Kamil Hakan E.'nin gelip iş yerime benzin dökerek yaktığını gördük. Polis kendisini yakaladı ve mahkemeye çıkardı. Ancak denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. Şaşırdığımız bu karara avukatımız itiraz edecek."
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