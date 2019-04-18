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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Suat DENİZ/DHA
18.04.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

'Tokat' intikamı! İş adamına büyük şok...

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Iğdır'da Kamil Hakan E. (28) borcu yüzünden kendisine tokat atan Şükrü Aras'a ait mobilya mağazasını ateşe verdı. Mağazada buyuk çaplı zarar meydana gelirken, gözaltına alınan Kamil Hakan E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • Borcu yüzünden tokat atan iş adamının mağazasını ateşe verdi
  • Borcu yüzünden tokat atan iş adamının mağazasını ateşe verdi
  • Borcu yüzünden tokat atan iş adamının mağazasını ateşe verdi
  • Borcu yüzünden tokat atan iş adamının mağazasını ateşe verdi
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Bağlar Mahallesi Kafkas Sokak'ta Şükrü Aras'a ait mobilya mağazasında, 16 Nisan günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. 

Güvenlik kameraları incelendiğinde Kamil Hakan E.nin camı kırıp benzin dökerek, iş yerini ateşe verdiği belirlendi. Bir lisede sözleşmeli temizlik görevlisi olarak çalışan Kamil Hakan E., gözaltına alındı. 

Yaptığı ilk evliliğinden 2 kız çocuğu bulunan, yeni bir evlilik hazırlığında olan Kamil Hakan E. emniyetteki ifadesinde, "Kendisinden 10 bin lira borç aldım. Bunu karşılık altında imzam olan boş senede imza attım. O da bunu 125 bin lira yaparak beni icraya verdi. Gidip kendisi ile konuştum, 'borcumu icradan çek, ayda 500 lira ödeyeyim' dedim. Eşim de gidip konuştu. Ama adam dinlemedi, hakaret ve küfretti, hatta bana bir tokat attı. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sorun bundan ibaret. Niye yakma gereği duydum. Buna refleks mi diyelim, içkiliydim zaten, kafam güzeldi. Tokat atmıştı. Onun acısını çıkarmam lazımdı. O yüzden dolayı yaktım. Dükkân tamamen yandı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Hakan E., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zararının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Şükrü Aras ise karara şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Kamil Hakan E. geçen yılın 11'inci ayında benden yüklü miktarda borç aldı. Bu borcuna karşılık senet imzaladık. Ödemeyince 2019'un Ocak ayında icraya verdim. Sabaha karşı iş yerimin yandığını haber aldım. İtfaiye ekipleri müdahale etti, ama hiçbir şeyi kurtaramadık. Yangın kontrol altına alınınca güvenlik kamera görüntülerine baktık ve icraya verdiğim Kamil Hakan E.'nin gelip iş yerime benzin dökerek yaktığını gördük. Polis kendisini yakaladı ve mahkemeye çıkardı. Ancak denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. Şaşırdığımız bu karara avukatımız itiraz edecek."

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