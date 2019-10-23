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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.10.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

'Tokatçı' öğretmene kötü haber

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'Tokatçı' öğretmene kötü haber

Bursa'da tartıştığı öğrenciye tokat attığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden öğretmen Yargıtay'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek Mahkeme; öğrencinin dudaktan yaralanmasına sebep olan öğretmenin ceza alması gerektiğine hükmetti.

Bursa'da bir ortaöğretim kurumunda görev yapan öğretmen iddiaya göre; soru sorduğunda kendisine ters cevap veren öğrenciye tokat attı. Hastaneye giden öğrencinin üst dudağından yaralandığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor alan öğrenci, öğretmenden şikayetçi oldu.

Tokatçı öğretmen hakkında, Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Mahkeme, öğretmenin beraatine hükmetti. Karar öğrencinin avukatı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında; ''Katılanın öğretmeni olan sanığın kendisine tokat attığına ve sanığın da soru sorduğunda katılanın kendisine ters cevaplar vermesi üzerine sadece yakasından tutarak silkelediğine dair beyanları ortadadır. Öğrencinin üst dudaktan yaralandığına dair Adli Tıp Raporu ile belgelenmiştir. Tüm dosya içeriğine göre, sanığın katılanı yaraladığı sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.

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