'Tokatçı' marketçiden özür videosu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntülerin basında yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, market sahibi sosyal medyadan yeni bir video yayınlayarak çocuklardan ve herkesten özür diledi. Arkadaşı çektiği görüntülerde market sahibi Nazım S.’yi mahalledeki çocuklarla birlikte görüntüleyerek “Şakacıktan yapılan bir uygulamadan dolayı yanlış anlaşıldık, bu videoyu çekme gereği duyduk. Bu çocuklara böyle bir uygulama olur mu böyle bir çağda. Çok sevdikleri için espri mahiyetinde yapılan bir uygulama” derken, Nazım S.’de çocukları çok sevdiğini belirtti. Nazım S. ise açıklamasında “Yanlış anlaşıldı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Her gün esnaf olarak çocukları ben okulu uğurlarım, okuldan geldiklerinde yine ben karşılarım. Bunların çoğu benim akrabam, yeğenim. Biz kendi aramızda espri yapıyoruz” dedi.

Nazım S., görüntülerde çocuklara seslenerek “Beni seviyor musunuz?” derken, çocuklar hepsi bir ağızdan “Nazım dayı seni çok seviyoruz” diye bağırdı.