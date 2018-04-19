Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Tokatçı' marketçiden özür videosu

    'Tokatçı' marketçiden özür videosu

    İHA
    19.04.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibinin mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı onlara dondurma vermesi ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve ardından basında konunun gündeme gelmesi ile birlikte Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntülerin basında yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, market sahibi sosyal medyadan yeni bir video yayınlayarak çocuklardan ve herkesten özür diledi. Arkadaşı çektiği görüntülerde market sahibi Nazım S.’yi mahalledeki çocuklarla birlikte görüntüleyerek “Şakacıktan yapılan bir uygulamadan dolayı yanlış anlaşıldık, bu videoyu çekme gereği duyduk. Bu çocuklara böyle bir uygulama olur mu böyle bir çağda. Çok sevdikleri için espri mahiyetinde yapılan bir uygulama” derken, Nazım S.’de çocukları çok sevdiğini belirtti. Nazım S. ise açıklamasında “Yanlış anlaşıldı. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Her gün esnaf olarak çocukları ben okulu uğurlarım, okuldan geldiklerinde yine ben karşılarım. Bunların çoğu benim akrabam, yeğenim. Biz kendi aramızda espri yapıyoruz” dedi.

    Nazım S., görüntülerde çocuklara seslenerek “Beni seviyor musunuz?” derken, çocuklar hepsi bir ağızdan “Nazım dayı seni çok seviyoruz” diye bağırdı.

    Tokatçı marketçiden özür videosu

     

    Etiketler: Tokat , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri