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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa) (DHA)
28.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheli aranıyor

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Tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheli aranıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri bankadan çektiği bin lirasını sayan Hamza Canbekler (68), elindeki parayı tokalaşma bahanesiyle çalarak kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. Kapkaç mağduru Canbekler olayın şokunu yaşarken, oğlu da babasının parasını çalan şüphelinin yakalanmasını istedi.

Siverek'te emekli Hamza Canbekler, dün sabah bankadan çektiği bin lirayı oğlunun Hayriye Mahallesi'nde işlettiği marketin önünde sayarken yanına bir kişi yaklaştı. Selam vererek yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak isterken tanımadığı şüpheli ise elindeki parayı alarak kaçtı. Olayın şokunu üzerinden attıktan sonra Canbekler'in peşine düştüğü şüpheli kayıplara karıştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kapkaç olayının ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması devam ederken Hamza Canbekler'in market işleten oğlu İhsan Canbekler, "Babam bankadan para çektiği sırada bir genç kendisini takip ederek markete kadar gelmiş. Babam marketin önünde parasını sayarken tokalaşma bahanesi ile şüpheliye elini uzatıyor. Bu sırada şüpheli babamın elindeki parayı alarak kaçıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Bir an önce şüphelinin yakalanmasını ve babamın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Tokalaşma bahanesiyle bin lira çalan şüpheli aranıyor

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