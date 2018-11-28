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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
28.11.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

TOGEMDER’den Diyarbakır’da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

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TOGEMDER’den Diyarbakır’da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin (TOGEMDER) Diyarbakır’da 1500 çocuğa kışlık giysi yardımı töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin huzurun merkezi haline geldiğini söyledi. Vali Güzeloğlu "İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmekÿve bitirmek istedikleri, bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz" dedi.

TOGEMDER tarafından Diyarbakır'ın Sur, Lice Silvan ve Kulp ilçelerinde eğitim gören bin 500 öğrenciye mont, bot ve giysi dağıtımı için 20 kişilik öğrenci grubuna, temsili dağıtım töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Öğretmen Evi'nde düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, yönetim kurulu üyesi Reyhan Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, kadın ve çocukların bireysel, aynı zamanda toplumsal eğitim gelişimini hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyarbakır'da hayırseverlerin yardımlarıyla bin 500 çocuğa kışlık giysi getirdiklerini belirten Gülbaran, dernek olarak kadın ve çocukların gelişimini sağlayacak bir çok proje geliştirdiklerini söyledi. Gülbaran şöyle konuştu:

"Tüm dünya ve ülkemizin büyük bir sorunu var. Çocuk ihmal ve istismarı, bu konuda kayıtsız kalamazdık, bu noktada 'Biz geleceğiz' projemizi hayata geçirdik. Öncelikle çocuk ihmal ve istismarını önleme ve çözüm yolları konusunda ilgili bakanlıklarla birlikte bir sempozyum düzenledik. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyerek sempozyum sonuç bildirgesi hazırladık.  10 bin kişilik bir kitleye eğitim vermeye karar verdik. Çocuklarımızı korumak ve kollamak hepimizin görevidir. TOGEMDER her zaman her yerde, her koşulda hayırseverlerimizle el ele bu ideal için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." 

TOGEMDER’den Diyarbakır’da 1500 çocuğa kışlık kıyafet

Sur ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi de, terör örgütü PKK'lıların hendek ve çukurlarıyla, tarihi yok etmeye çalıştığını ifade ederek, "Çukur eylemleriyle yaklaşık 4 bin ev yıkıldı. 4 bin aile evsiz kaldı. Aslında terör örgütü bu 4 bin ailenin çoğunu ve toplamda Sur halkının geleceğini yok etmek istemişti. Bugün Sur'da yeniden bir ihya ve inşa çalışması var. Terör örgütünün mağdur ettiği ailelerin tamamının mağduriyetleri gideriliyor, giderildi" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın huzur merkezi haline geldiğini anlatan Vali Hasan Basri Güzeloğlu da konuşmasında, şu ifadelere yerverdi: 

"Bugün Diyarbakır'da da bu kararlılığın, her yönüyle gelişmenin, kalkınmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün Diyarbakır çiçek, bugün Diyarbakır yeşil, bugün Diyarbakır güzel, bugün Diyarbakır bir huzur merkezi haline geldi. İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek istediği ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve bütün değerleriyle ihya ederek gelecek bu inançla yürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." 

Törene katılan öğrencilere hediye paketlerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

 

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