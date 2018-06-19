TOBB’dan Demirören Ailesi’ne taziye ziyareti

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’a taziyelerini iletti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘’İş hayatında önemli başarılara imza atan ve duayen bir isim olan Erdoğan Demirören değerli bir insandı. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve sosyal projelere ömrünü adayan Demirören’e Allah’tan rahmet, diliyorum. Mekanı cennet olsun’’ dedi.



Taziye ziyaretine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yanında TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Cengiz Günay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tobb eski yönetim kurulu üyesi Halim Mete, Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanın Arif Parmaksız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren de katıldı.