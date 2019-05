TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomik alanda istiklal mücadelesi veriyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da, TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklanacağı toplantıda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan istiklal mücadelesinin 100'üncü yıl dönümünde olduklarını anımsattı.



"19 Mayıs esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesinde ilk adımdır." diyen Hisarcıklıoğlu, Samsun'dan yanan kıvılcımın dalga dalga tüm Anadolu'ya yayıldığını, destansı bir istiklal mücadelesinin başladığını ve bir milletin küllerinden yeniden doğmasının sağlandığını vurguladı.



Bu toprakların hala vatan kalmasını, 1919'da başlayan, 1922'de Büyük Zafer ile sonuçlanan ve 1923'te Lozan'da başarısını dünyaya kabul ettiren İstiklal Harbi'ne borçlu olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin özgürlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna canını esirgemeyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz. 100 sene önceki ruhu iyi anlamalıyız. Türk milleti birbirine sarıldıkça kazanmış, dağıldıkça kaybetmiş. O halde Samsun'da başlayan bu ruhu, bu azimve inancı tekrar kazanmalı ve birbirimize sarılmalıyız." diye konuştu.



Destansı mücadelenin anısına Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini açıklayacakları "Türkiye 100 Ödül Töreni"ni 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, toplantıya ev sahipliği yapan oda ve borsalara teşekkür etti.



"2015-2017 DÖNEMİNDE TÜRKİYE 100 ŞİRKETLERİNİN İSTİHDAMI YÜZDE 70 ARTTI"



Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yılının (2015-2017 arası) ciro artış hızının dikkate alındığını bildiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"İşte bu salonu dolduran şirketler bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 605. Bu, çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye'deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama 60 milyon TL'lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63'ü ihracat yapıyor. Tam 68 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler hem genç hem yenilikçi hem de sürdürülebilir şirketler."



"ANADOLU'NUN YÜKSELİŞİ, BURADA DA AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR"



Söz konusu 100 şirketin yaş ortalamasının 11,5 olduğunu, bu firmaların herkesin bildiği işleri çok farklı anlayışla yaptıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, dijital teknolojiyi çok iyi kullandıklarını, çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmediklerini ve yüksek bir çevre bilinciyle "sıfır atık" anlayışıyla çalıştıklarına dikkati çekti.



Bu yıl Türkiye 100 listesine giren şirketlerden 10'unun önceki yıllarda da Türkiye 100 listesinde yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Burada çok önemli iki nokta daha var. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 3 büyük şehir dışında 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu'nun yükselişi, burada da açık şekilde görülüyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik, aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı." ifadelerini kullandı.



"DAHA FAZLA GİRİŞİMCİYE İHTİYACIMIZ VAR"



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100" programını üç nedenle çok önemsediklerini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi şu. Biliyorsunuz, bizim kültürümüzde güzel bir söz var, marifet iltifata tabidir. İşte iltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan girişimcilerimiz. Hele ki böyle bir dönemde büyük başarılar elde eden şirketleri, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini takdir etmek, onlara teşekkür etmek istiyoruz. İkinci olarak, iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmaları, ihracat yapmalarını istiyoruz. Bunun için destek oluyoruz. Bu işe önem vermemizin üçüncü nedeni de bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimcilik. Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın bu salondaki başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler."



"Türk iş dünyası olarak 1919'dan 2019'a aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. 100 yıl sonra şimdi, ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi veriyoruz." diyen Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak diyoruz ki dün yapabildiysek bugün de yapabiliriz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.