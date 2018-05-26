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    TOBAV'dan bakanlık tepkisi

    Umut ERDEM
    26.05.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kaldırmaya yönelik hazırlıklarına sanatçılardan tepki geldi.

    Taslak çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı kaldırılıyor. Kültür bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı oluşturuluyor. Geçen hafta olağan genel kurulunu tamamlayarak yeni döneme başlayan Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Yönetim Kurulu, bu plana tepki gösterdi.

    Vakfın yeni başkanı opera sanatçısı Mehmet Yılmaz, şunları söyledi: “Kültür bir yaratı işi, turizm ve diğerleri ise yatırım işidir. Biz kültür-sanat çalışanlarının tüm sanatsal yaratıcılığını baltalayacak bu dönüşümün kültürel gelişimin önünü keseceği endişesindeyiz. Konu ile ilgili bakanlığımıza sunulacak raporumuz ve ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

    Etiketler: AK Parti , gazetehaberleri , gündem
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