TMSF’ye geçen şirketler büyüdü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından, FETÖ terör örgütü üyeleriyle bağlantılı bulunup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) devralınan şirket sayısının bu ay itibarıyla 830’a ulaştığını ve aktif büyüklüklerinin 59 milyar 67 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Meclis’teki bütçe görüşmesinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay, el konulan şirketlerin son durumunu şöyle anlattı: “15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe teşebbüsü sonrasında TMSF’nin bir diğer görevi de mahkemelerce tedbir konulan şirketlerin yönetimi olmuştur. Aralık ayı itibariyle 37 ilimizde aktif büyüklükleri yaklaşık 59 milyar 67 milyon lira, toplam ciroları 24 milyar lira, toplam öz kaynakları 23 milyar lira olan 830 şirkete, TMSF yine kayyum olarak atanmıştır. TMSF, geçen üç yıllık sürede bu şirketlerin aktiflerini yaklaşık yüzde 38, öz kaynaklarını yüzde 31, cirolarını ise yüzde 13 oranında artırmıştır.”

YERLİ OTO ÇOK YAKINDA

Yerli otomobil projesiyle ilgili sorular üzerine, “Buna gururla cevap verebilirim” diyen Oktay, şöyle devam etti: “Bu her birinizin gurur duyacağı bir projedir. Çok yakında araçlarımız hazır. İnşallah hem Türk kamuoyuna hem de ümit ediyoruz ki tüm pazarlara prototipin tanıtımı çok çok kısa süre içerisinde yapılacaktır. Sizler de göreceksiniz; mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz.”

ABD’YE KARŞI ALTERNATİF SENARYOLAR

Fuat Oktay, ABD Senatosu’nda kabul edilen ve Türkiye’ye yaptırımlar da içeren Pentagon’un Savunma Yetki Yasası’yla ilgili seçenekleri şöyle anlattı: “Nasıl karşılık vereceğimizle ilgili aslında geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın da teminatıdır, ipucudur. Tehdit dili ve yaptırımlar bizi dik durmaktan, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmekten zerre geri adım attırmaz. Tüm opsiyonlar da masadadır.”

ERGENE’NİN SUYU MARMARA’YA AKACAK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ergene Nehri’nin temizliğini amaçlayan havza koruma planında gelinen aşamayı şöyle anlattı: “15 adet eylem belirlenmiş olup maliyeti 4 milyar lira. Bu eylemlerden 7 tanesi tamamlanmış, 5 eylem tamamlanma aşamasına gelinmiş, 3 eylem ise süreklidir. 2011 yılında nüfusta 10 binden büyük yerleşimlerde 1 tane arıtma tesisi varken şu an bu arıtma tesisleri 13’e çıkarılmıştır.

EN GEÇ 2021’DE BAŞLIYOR

Dağınık haldeki sanayiler 10 sanayi bölgesi altında toplanmıştır. Bu bölgeler için 5 su arıtma tesisinden 3 adedi tamamlanmıştır. Atık sular ileri arıtma tesisinden geçirildikten sonra Marmara Denizi’nin dip akıntısına verilecektir. Deşarj Sistemi’nin doğu hattı yüzde 99 tamamlanmış olup 2020 Mart’ta açılması planlanmaktadır. Sistemin tamamı 2020 yılı sonu veya en geç 2021’de tamamlanacak olup günde 460 bin metreküp arıtılmış atık su Marmara’ya deşarj edildiğinde Ergene’nin sulama suyu kalitesine geleceği öngörülmektedir.”