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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.06.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

TMSF’den kayyum açıklaması

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TMSF’den kayyum açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır" denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır.

Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir".

THY BASIN MÜŞAVİRİ ÜSTÜN’DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsına yönelik saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına saldırı niteliğinde yalan haberler yapıldığını kaydetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atandığı Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevi için toplam 7 bin lira maaş aldığını belirten Üstün, "Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir. Bu konuda, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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