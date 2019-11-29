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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

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TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?

TMS ya da TMU olarak bilinen Transkraniyal Manyetik Uyarı tedavisi, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hafıza sildirme yöntemi olarak kullanılan TMS, bazı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Peki, TMS tedavisi nedir ve nasıl yapılıyor? İşte, TMS tedavisi hakkında tüm detaylar

TMS tedavi uygulanmasında, dışarıdan güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilerek tedavi etkisi oluşturuluyor.

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntem olarak kullanılıyor. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elekt­rik akımları uyarıma yol açıyor. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenebiliyor veya modüle edilebiliyor. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMU yöntemi, nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araç olarak kullanılıyor.  Tekrar­lanan, Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat ediyor. Mevcut durumu ile EKT’ye alternatif ve iyi bir seçenek olarak kullanılan TMU’da dışarıdan herhangi bir elektrik uyarımı yoktur.

TMS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Hastaların önce beyin MR’ları çekilir ve alınan görüntüler na­vigasyon cihazına aktarılır.
Hastanın beyninde tedavi uygulanacak nokta bir uzman tara­fından belirlenir.
Nöronavigasyon cihazı, beyin uyarımının (Transkranyal Manye­tik Uyarı) tam bu noktaya verilmesini sağlar.

TMS TEDAVİSİ SONUÇ VERİYOR MU?

tTMU klinik çalışmaları duygudurum bozuklukları dışında özellikle şizofreni hastalarında temporoparietal bölgeye uygulamanın yapıldığı işitsel varsanı ve depresyondaki uygulamaya benzer biçimde DLPFK’e uygulamanın yapıldığı negatif belirtilerin tedavisi üzerine, anksiyete bozukluklarından ise Obsesif Kompulsif Bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve panik  bozukluk tedavileri üzerine yoğunlaşmıştır. Duygudurum bozuklukları ile ilgili klinik çalışmalar özellikle MD ve TDD hastalarında yapılmış olsa da, bipolar bozukluk depresif epizod , manik epizod ve sürdürüm tedavisi  ile ilgili açık uçlu veya küçük örneklem gruplu kontrollü çalışmalar da mevcuttur.

Aynı zamanda, parkinson hastalığı ve inme gibi genel tıbbi durumlara bağlı depresyon hastalarında da etkinliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Nörolojik hastalıklara bağlı depresyonun tedavisinde tTMU kullanımının ilaç etkileşimine girmemesi sebebiyle iyi bir seçenek olacağı belirtilmektedir. Dragasevic ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada parkinson hastalığı ve depresyon birlikteliğinde, tTMU tedavisinin duygudurumun yanında motor fonksiyonlarda da iyileşme oluşturduğu belirtilmiştir .

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