TMS tedavisi nedir? TMS tedavisi nasıl yapılır?
TMS ya da TMU olarak bilinen Transkraniyal Manyetik Uyarı tedavisi, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hafıza sildirme yöntemi olarak kullanılan TMS, bazı yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Peki, TMS tedavisi nedir ve nasıl yapılıyor? İşte, TMS tedavisi hakkında tüm detaylar
TMS tedavi uygulanmasında, dışarıdan güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilerek tedavi etkisi oluşturuluyor.
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntem olarak kullanılıyor. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elektrik akımları uyarıma yol açıyor. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenebiliyor veya modüle edilebiliyor. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMU yöntemi, nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tekrarlanan, Transkraniyal Manyetik Uyarım (tTMU) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat ediyor. Mevcut durumu ile EKT’ye alternatif ve iyi bir seçenek olarak kullanılan TMU’da dışarıdan herhangi bir elektrik uyarımı yoktur.
TMS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?
Hastaların önce beyin MR’ları çekilir ve alınan görüntüler navigasyon cihazına aktarılır.
Hastanın beyninde tedavi uygulanacak nokta bir uzman tarafından belirlenir.
Nöronavigasyon cihazı, beyin uyarımının (Transkranyal Manyetik Uyarı) tam bu noktaya verilmesini sağlar.
TMS TEDAVİSİ SONUÇ VERİYOR MU?
tTMU klinik çalışmaları duygudurum bozuklukları dışında özellikle şizofreni hastalarında temporoparietal bölgeye uygulamanın yapıldığı işitsel varsanı ve depresyondaki uygulamaya benzer biçimde DLPFK’e uygulamanın yapıldığı negatif belirtilerin tedavisi üzerine, anksiyete bozukluklarından ise Obsesif Kompulsif Bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve panik bozukluk tedavileri üzerine yoğunlaşmıştır. Duygudurum bozuklukları ile ilgili klinik çalışmalar özellikle MD ve TDD hastalarında yapılmış olsa da, bipolar bozukluk depresif epizod , manik epizod ve sürdürüm tedavisi ile ilgili açık uçlu veya küçük örneklem gruplu kontrollü çalışmalar da mevcuttur.
Aynı zamanda, parkinson hastalığı ve inme gibi genel tıbbi durumlara bağlı depresyon hastalarında da etkinliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Nörolojik hastalıklara bağlı depresyonun tedavisinde tTMU kullanımının ilaç etkileşimine girmemesi sebebiyle iyi bir seçenek olacağı belirtilmektedir. Dragasevic ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada parkinson hastalığı ve depresyon birlikteliğinde, tTMU tedavisinin duygudurumun yanında motor fonksiyonlarda da iyileşme oluşturduğu belirtilmiştir .
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