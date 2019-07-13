TMO 231 personel alacak! Başvuru şartları neler?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek. Peki, TMO personel alımı başvuru şartları neler?
Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İşte, söz konusu ilanın tüm detayları...
İşe alınacak 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada istihdam edilecek.
Bu kapsamda, 35 ziraat mühendisi eksper, 5 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 kimyager, 30 muhasebeci, 92 memur, 55 teknisyen, 1 mütercim, 2 itfaiyeci, 4 ekonomist ve 3 sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra mülakat yapılmayacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TMO personel alımına başvurular, KPSS 2019/1 tercihleri kapsamında yapılacak. Adayların öncelikle yayımlanan KPSS tercih kılavuzundan tercih kodlarını sorgulayıp "ÖSYM AİS" sayfasına giriş yaptıktan sonra tercihte bulunmaları gerekiyor.
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