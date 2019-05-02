TMO 2019 arpa ve buğday alım ton fiyatları ne kadar oldu?
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek 2019 buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu’nda açıkladığı fiyatlar, 2019 yılında geçerli olacak. Peki, TMO'nun 2019 arpa ve buğday alım ton fiyatları ne kadar olacak? İşte, o detaylar
TMO'nun belirli bölgelerde yapacağı buğday ve arpa alımı için fiyatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre sert buğday ton başına 1.350 lira, kaliteli buğday ise 1.400 liradan alıcı bulacak. Arpa alım fiyatı ise ton fiyatına 1.100 lira olacak. İşte, TMO buğday ve arpa alım fiyatları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;
"Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.
Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır."
2019 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BAREMİ NASIL OLACAK?
Toprak Mahsülleri Ofisi, alım yapacağı buğday türleri için kriterlerini açıkladı. İşte, o kriterler;
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
1-Makarnalık Buğdaylar
(Tüm Makarnalık Buğdaylar)
2-Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
1- Beyaz Sert Ekmeklik Buğdaylar
Adana-99, Avorio, Candaş, Ceyhan-99, Çıfçıklı, Forblanc, Kıraç 66, Tigre, Tosunbey, Yörük
2- Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar
Adelaide, Aglika, Aldane, Alparslan, Bezostaja 1, Cömert 2, Delebrad 2, Destan, Dropia, Energo, Esperia, Flamura 85, Karasu 90, Krasunia odes'ka, Lucilla, Maden, Pamukova 97, Rumeli, Quality, Sagittario, Segor, Selimiye, Sertori, Stendal, TT 601
3-Diğer Beyaz Ekmeklik Buğdaylar
(Beyaz Sert Buğdaylar Grubunda Yer Almayan Tüm Beyaz Buğdaylar )
4-Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar
(Kırmızı Sert Buğdaylar Grubunda Yer Almayan Tüm Kırmızı Buğdaylar )
5-Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğdaylar
6-Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar
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