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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

TMO 2019 arpa ve buğday alım ton fiyatları ne kadar oldu?

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TMO 2019 arpa ve buğday alım ton fiyatları ne kadar oldu?

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek 2019 buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu’nda açıkladığı fiyatlar, 2019 yılında geçerli olacak. Peki, TMO'nun 2019 arpa ve buğday alım ton fiyatları ne kadar olacak? İşte, o detaylar

TMO'nun belirli bölgelerde yapacağı buğday ve arpa alımı için fiyatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre sert buğday ton başına 1.350 lira, kaliteli buğday ise 1.400 liradan alıcı bulacak. Arpa alım fiyatı ise ton fiyatına 1.100 lira olacak. İşte, TMO buğday ve arpa alım fiyatları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

"Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur.  Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır."

2019 YILI TASLAK BUĞDAY ALIM BAREMİ NASIL OLACAK?

Toprak Mahsülleri Ofisi, alım yapacağı buğday türleri için kriterlerini açıkladı. İşte, o kriterler;

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

 

1-Makarnalık Buğdaylar

(Tüm Makarnalık Buğdaylar)

2-Düşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar

 

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

 

1- Beyaz Sert Ekmeklik Buğdaylar

Adana-99, Avorio, Candaş, Ceyhan-99, Çıfçıklı, Forblanc, Kıraç 66, Tigre, Tosunbey, Yörük

 

2- Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar

Adelaide, Aglika, Aldane, Alparslan,  Bezostaja 1, Cömert 2,  Delebrad 2, Destan, Dropia,  Energo, Esperia,  Flamura 85,  Karasu 90,  Krasunia odes'ka,  LucillaMaden, Pamukova 97, Rumeli, Quality, Sagittario, Segor, Selimiye, Sertori, Stendal, TT 601

 

3-Diğer Beyaz Ekmeklik Buğdaylar

(Beyaz Sert Buğdaylar Grubunda Yer Almayan Tüm Beyaz Buğdaylar )

 

4-Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar

(Kırmızı Sert Buğdaylar Grubunda Yer Almayan Tüm Kırmızı Buğdaylar )

 

5-Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğdaylar

6-Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar

 

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