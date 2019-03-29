TL bulamıyorlar iş tersine döndü

SEÇİMLER BEKA MESELESİ

- (Mardin’de Kültür Üniversitesi olabilir mi) Yoğun bir maraton. Pazar günü yapılacak seçim Türkiye’nin hakikaten beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Terörle mücadeleyi sizler de takip ediyorsunuz. Gerek içeride gerek dışarıda bir mücadelemiz var. İçeride Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, dışarıda Kandil’den yönetilen bir süreci işliyoruz, takip ediyoruz. Mehmetçik’imiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olsun çok ciddi bir mücadele veriyorlar. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum. Adamların derdi yatırım değil. Devletten aldıkları parayı dağa, Kandil’e gönderiyorlardı. Bu parayı biz sana Kandil’e gönder diye vermiyoruz ki bu para Mardin’de yaşayan insanlar, yapacağın yatırımlar için. Şimdi yine karşı tarafın bir adayı var. Teröre bulaşmış bir isim. Biz de bu konuda çok kararlıyız. Bundan önce olduğu gibi, 3-5 sene bekle, acaba nedir, ne değildir, bekleyemeyiz. Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri, her şeyi hazır olarak elimizde tutuyoruz. Seçim sonucu neticelere göre de adımlarımızı atacağız.

GOOGLE AMCAYA SORSA

- Millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri projelerini açıkladım. Ama CHP bunu kumarhane anladı. Yani adam kıraathane nedir, kumarhane nedir bilmiyor. Halbuki şöyle biraz kitabı karıştırsa ya da açsa bir sözlüğü veya Google amcaya bir sorsa kıraathane nedir orada görecek.

BARIŞ BÖLGEYE HÂKİM OLUR

- (Çözüm süreciyle ilgili) Biz çözüm süreci olayında da özellikle orada tepe noktadan öte bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak onlarla değil, Dolmabahçe’deki benim çalışma ofisimde bütün bu ülkedeki kanaat önderlerini oraya davet etmek suretiyle oturup yaptık. O toplantılarımıza katılanlar yaklaşık 100 civarında. Bunları biz Güneydoğu, Doğu Anadolu’da çalışmalara gönderdik. Ama bunlar ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Dağlardaki gelen emre uymak suretiyle de aldığımız kararların tamamen aksine hareket ettiler. Şu andaki gerek malum zillet, illet ittifakı; bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. Zaten bitti. İnşallah bu işleri çözeriz, çok daha iyi bir noktaya geliriz. Barış bölgeye tamamen hâkim olur.

SIKIŞTIRMA OPERASYONLARI

- (Dövizdeki hareketlenmeyle ilgili) Bütün bunlar batının, başta Amerika’nın Türkiye’yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak bu döviz, faiz, kur bununla ilgili sıkıştırma operasyonları ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma noktasında, sıkıntıya düştüler. Tam manasıyla iş tersine döndü. Bunu yapamayınca da bir anda şu anda Türk Lirası prim yaptı.

Biz ekonomide iyi bir konumdayız. Şimdi diyorlar ki seçimden sonra. Şu anda uluslararası bu oyunu oynayan bankalar isimlerini hiç vermeyeceğim; bundan sonra biz seçim zamanları rapor açıklamayacağız demeye başladılar. Açıkla, açıklasan ne yazar. Biz kendimize güveniyor, inanıyoruz. Bundan önce yaptınız, tutmadı, yine tutmayacak. Bunların hepsi maalesef Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır.

TANZİM SATIŞ ADIMI

- Piyasalardaki ürünleri kontrol altına tutmamız lazım. Piyasadaki bu spekülatörleri bir defa terbiye etmemiz şart. Onun için de malum bir yıl önceden tarlada benim üreticimin bütün varlığını satın alanlar var. Onlar daha sonra fahiş fiyatlarla satıyorlar. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi, girdi. Girmediği takdirde gerekirse tanzim satışlar noktasında adım atacağız dedik. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Yeni çıkaracağımız hal yasasıyla da pazarlarda farklı bir adımı da inşallah atmış olacağız.

(İşsizlikle ilgili) İşsizlik olayı tabii bunlar zaman zaman mevsimsel. Bu mevsimler işsizliğin tırmanışta olduğu dönemler. Ama yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum değişecektir. Bu olumlu istikamette değişecektir, ben inanıyorum ki bu tek haneliye de inşallah kesinlikle inecektir.

TIKIR TIKIR YOLUNA KOYACAĞIZ

- Buraya nasıl geldi Türkiye, onları bu rahatsız ediyor. Paramızla, ekonomimizle, kur-faizle oynamaları da bunların netice alabilecekleri alan olmaktan çıktı. Bu konuda da biz başarılı olacağız. Pazartesiden sonra önümüzde 4.5 yıl, biz önümüze bakacağız. Yapmamızı gereken işleri, yol haritamız, takvim belli, hepsini tıkır tıkır yoluna koymaya başlayacağız. Şu anda yatırımcılar da bizden haber bekliyor. Gel dediğimiz anda onlar da gelmeye başlayacak. Çünkü yatırımcı önünü görmek ister. Yerel seçim başka bir şey, genel seçim başka bir şey. Türkiye’de ekonomi politikalarını yerel yöneticiler mi belirleyecek? Ekonomi bütün gelişmeleri, kuralları belirleyecek olan yer, başında olduğum devlettir, kabinemdir.

TRUMP ALİKIRAN BAŞKESEN

- (Trump’ın Golan Tepeleri kararı) Trump alikıran başkesen. Ben yaptım oldu diyor. Ya senin yapıp etmenle bu iş olmuyor. Şu anda Trump’ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulu’nda ne Güvenlik Konseyi’nde onay alması mümkün değil. Sisi’nin ne dediğine mi bakacağız. 9 genci idam eden adamın ne dediğine mi bakacağız? Avrupa Birliği - idam yasak AB ülkelerinde- idamı uygulayan bu adamın davetine icabetle Kahire’ye gidiyorlar. Bunlara güvenilmez. Ben bunların ciğerlerini okudum. Hepsini çok iyi tanıyorum.”

EKONOMİNİN SORUMLUSU BENİM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyerek, “Geçtiğimiz hafta sonu yine bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık” dedi. Erdoğan, dün Ankara’da Haymana, Elmadağ ve Çubuk mitinglerinde özetle şunları söyledi:

GİRİŞİMDE BULUNDULAR

“Geçtiğimiz ağustos ayını hatırlayın. Bir hafta sonu uluslararası birtakım finans kuruluşları Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40’ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahale imkânımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Türkiye’nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz.

BELEDİYELERİN ÇOĞU BATIK

Pazar günü yerel seçim yapıyoruz. Allah aşkına soruyorum ya Türkiye’nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Şu anda belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin bu millete. Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim. Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var, 14 tane bakanı var, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı bir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay Kemal’in adı ne; yalan. İşte Ankara’ya bir büyükşehir adayı gönderdiler, sahte senetlerle dolaşıyor.

Bunlardan Ankara’ya belediye başkanı olur mu? Kandil’in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden, Başkent’e belediye başkanı olmaz. Eşbaşkanların küstahlıklarına yürekleri yetip tek söz bile edemeyenler, sizin hakkınızı, hukukunuzu, onurunuzu hiç koruyamaz. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz.

MİLLETİMİZİ HİÇ ALDATMADIK

Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız. Biz bugüne kadar milletimizi hiç aldatmadık. Gerçek neyse onu söyledik. Önümüze çıkan zorluklara karşı mücadelemizi sizlerle birlikte verdik. Bu defa aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasadına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, Rabia’mıza sıkı sıkıya sahip çıkalım.

İHANETİMİZ ASLA OLMAMIŞTIR

Sevgimiz de öfkemiz de hep ülkemize ve milletimize layık olan hizmetleri getirme çabamızdan kaynaklanmıştır. Eksiğimiz elbette vardır, ihanetimiz asla olamamıştır. Biz 31 Mart’ta 81 vilayetimizin tamamında projelerimizle, yatırımlarımızla, yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla milletimize hizmet için meydanlardayız. Cumhur İttifakı’nı bunun için kurduk. Bizim karşımıza da bir ittifakla çıktılar. Tek bir vaatleri var o da yıkmak. Zahirde bizi yıkmaktan bahsediyorlar ama aslında Türkiye’nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler. Sorun bunlara belediyelerinizde ne yaptınız onu söyleyin.

Şehirlerimizi hendek terörüyle, bombalı barikatlarla işgal etmeye çalışan bölücüleri, kazdıkları çukurlara gömdük. İnlerine gireceğiz dedik ve girdik. İşte dün bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak’ın kuzeyinde imha ettik. ‘Kandil’de terörist yok’ diyen Bay Kemal’in CHP’sine rağmen, Bay Kemal’in ittifak ortaklarına rağmen, Suriye ve Irak’taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.”

BUNLAR ATATÜRK’E DİKTATÖR DEDİ

- (Batı medyasında kendisinin agresif gösterilmesiyle ilgili) Dün Ahaber-Atv yayınında, 1922’de Batı medyasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili tespitlerini yayınladılar. Bunlar tahammül edemiyorlar. Ona da diktatör dediler, şimdi bize diyorlar. Niye hazmedemiyorlar? Türkiye, böyle nasıl kalkınır, nasıl olur da kendi İHA’sını, SİHA’sını üretir, nasıl olur da tankını, topunu, füzesini yapar? Bunlar, bunları çıldırtıyor. Eğer biz bunları yapar durumda olmasaydık Afrin operasyonunu yapamazdık. Bunlar bize bir şey vermezdi. Bütün sınırlarda biz hazır haldeyiz. Amerika bakalım verdiği sözde duracak mı?

ÜLKÜ OCAKLARI’NI ZİYARET





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gençlerle çay içip sohbet eden Erdoğan’a Türk bayrağı, Kuran’ı Kerim ve tablo hediye edildi.- AA

NE DEMEK MALİYET

- ERDOĞAN gençlerin sorularını yanıtlarken yerli otomobil girişimiyle ilgili şunları söyledi: “Her türlü desteği vermemize rağmen maalesef işi biraz hafiften alıyorlar. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız. Türkiye’den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Onlarla bu işi ortak proje olarak hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Çünkü bizde altyapı var. Bugün birçok Türkiye’de üretilenlerin yüzde 85-90’lara varıncaya kadar yerli, ama bir tane ana, nirengi noktası ithal. O da burada üretilir mi? İnanın, üretilir. Yapamaz mısınız diye sorduğumda yaparız diyorlar. Niye yapmıyorsunuz diye sorunca, maliyet. Ne demek maliyet? Kazanırken maliyet demiyorsun. Biraz gevşeme var. Seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Çünkü imzaladık. Türkiye’nin bu sektörde 5 önemli firması imzaları attı. Hadi arkadaşım imzayı attınız o zaman başlayın bakalım. O zaman ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız.”

İRADENİZE SAHİP ÇIKIN

- “31 Mart’ta yapacağınız tercihlerle sadece belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacak aynı zamanda kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini belirleyeceksiniz. Buradan tüm milletimize pazar günü mutlaka sandığa gitmesini ve iradesine sahip çıkmasını istiyorum. İradesine bizzat gidip sandıkta ortaya koymayan herkes, kendisi için başkalarının belirlediği geleceğe razı olacak demektir. Hiçbir kardeşimin geleceğinin başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum. Sizlerden son bir söz almak istiyorum. Sandığa gitmeyenleri de alıp sandığa götüreceksiniz.”