'TL %40 eriyorsa kriz var demektir'

VATANDAŞIN MUTFAĞI YANIYOR

Türkiye’nin içerisinde olduğu durumu değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bugün Erdoğan Kızılcahamam’da konuşarak tek hedefi olan bana diyor ki, ‘Kriz Türkiye’de yok. Ekonomide yok’ diyor. Ama 16 dakika önce aynı Erdoğan, ‘Özel sektör kendi içerisinde bu krizi aşar’ diyor. Ben ne diyeyim şimdi? Biliyorsunuz, kendisi camlara gelen metinleri okuyup geçiyor. Düşünmediği için de kendisi ile çelişiyor. Ben söyleyeyim, Türkiye’de bir kriz var. Vatandaşın mutfağında yangın var, sen diyorsun ‘Kriz yok’. Tabii Saray’da kriz yok, ama vatandaşın mutfağı yanıyor. Hani ‘Kriz yok’ diyor ya, sonrasında ‘Her kriz kendisi ile fırsatlar getiriyor’ diyor. ‘Yurt dışına gidip yatırımcıyı çekiyoruz’ diyor. Hangi yatırımcı gelecek? Yatırımcının gelmesi için can ve mal güvenliğinin oluşması gerekiyor. Peki niye yurt dışına gidiyorlar? Borç para dilenmek için. Çünkü doların ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Kriz yok’ diyorsun, eyvallah Saray’ın mutfağında kriz yok. Çünkü cebinden çıkan 5 kuruş yok. Her şey bedava ve Emine Hanım’a soruyor, ‘Bizim mutfakta kriz var mı?’. O da, ‘Yok, çok şükür her şey var’ diyor. Ayşe ablanın mutfağına bakmıyorlar ki. Biz Ayşe ablanın mutfağına bakıyoruz. Saray’dan beslenenlerde de kriz yok. Onlar kim? Dolar ile ihale alanlar. Dolar yükseldikçe o kadar çok gelirleri var.



SÖZLEŞMEYİ İPTAL AMA

Bir ülkenin yerli parası dolar karşısında yüzde 40 değer kaybediyorsa, kriz var demektir. Bunu bilmek için bilgin olmaya gerek. Merkez Bankası faizi ocaktan bu yana tam 3 kat artırmışsa, bu ülkede kriz var demektir. İnsanlar geçinemedikleri için kendilerini yakıyorlarsa, kriz var demektir. Bir ülke kendisini yönetemeyip, gidip yabancı şirketlerle anlaşılıyorsa, bu ülkede derin kriz vardır. Daha vatandaş krizi tam hissetmedi. Doğalgaz ve elektrik faturaları yarın gelecek. O zaman görülecek. Recep bey bütün bunları dış güçlere atıyordu. Bu müdahaleye ülkeyi kim açtı? Vatandaşı kandırmak için bir sürü laf söylüyorlar. Gidip anlaşmaları biz mi yaptık? Bayrağımıza ve ezanımıza karşı duran dediğin dış güçlerle anlaşmaları ben mi yaptım? Kendisine 10 soru sordum. Aldı okudu ve hazmedemedi. Bir şey de diyemedi. Sözleşmeyi iptal etti. Peki bu sözleşmeyi imzalayan damat görevine devam edecek mi?”



MİLİTAN HÂKİMLER ATANDI

Erdoğan ile arasındaki davalara değinen Kılıçdaroğlu, “Çıkmış ‘Kılıçdaroğlu’na davalar açtım. Çok paralar kazandım’ diyor. Benim davaların görüldüğü 3 mahkemenin hakimleri değişti. Buralara 3 militan hâkim atandı. Beni tazminata mahkûm ettiler. O hâkimlerden hesap soracağım. Adaleti ve hukuku her alanda savunacağım. Bu hâkimler avukatın sözünü, savunmasını ve delilleri dinlemeden dünya kadar para cezası kestiler. Bilirsiniz, davaları genelde bilgisayar dağıtır. Mahkeme açılır ve hangi mahkemeye düşeceğini bilemezsiniz. Ama benim davalarım hep 3 mahkemeye düşüyor. Kimsenin bir endişesi olmasın bu davaları da kazanacağız” dedi.



TEMEL SORUN EĞİTİM

Eğitim sistemini de eleştiren CHP Lideri şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı olarak şunu rahatlıkla ifade ederim, nerede bir eğitim sorunu varsa, bizim orada onlarla birlikte olmak görevimizdir. 5. temel sorunumuz eğitim demiştik. Eğitimi bir sorun yumağına getirirseniz, Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkamaz. Eğitimde geldiğimiz nokta felaket bir durumda. 1 milyon 890 bin çocuğumuz okulla buluşamadı. Az bir rakam değil.”



ŞEHİT BABAYA TAZİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcınn infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Turan Gök, Kılıçdaroğlu'nu evin önünde karşıladı. İçeride bir süre kalan Kılıçdaroğlu evden şehidin babası Turan Gök ile çıktığı sırada, şehit yakını olduğunu iddia eden A.Ş., “Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi” diye bağırdı. Polisler, A.Ş.’yi evin önünden uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu, baba Gök ile vedalaşırken, "Vatan sağ olsun" diyerek aracına bindi.