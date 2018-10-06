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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
06.10.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

'TL %40 eriyorsa kriz var demektir'

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'TL %40 eriyorsa kriz var demektir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eskişehir Şubesi’nin düzenlediği ‘Eskişehir Aydınlanma Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de ekonomik kriz yok” diyen Erdoğan’a seslendi: “Bir ülkenin yerli parası dolar karşısında yüzde 40 değer kaybediyorsa kriz var demektir. Tabii Saray’da kriz yok.”

VATANDAŞIN MUTFAĞI YANIYOR
Türkiye’nin içerisinde olduğu durumu değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bugün Erdoğan Kızılcahamam’da konuşarak tek hedefi olan bana diyor ki, ‘Kriz Türkiye’de yok. Ekonomide yok’ diyor. Ama 16 dakika önce aynı Erdoğan, ‘Özel sektör kendi içerisinde bu krizi aşar’ diyor. Ben ne diyeyim şimdi? Biliyorsunuz, kendisi camlara gelen metinleri okuyup geçiyor. Düşünmediği için de kendisi ile çelişiyor. Ben söyleyeyim, Türkiye’de bir kriz var. Vatandaşın mutfağında yangın var, sen diyorsun ‘Kriz yok’. Tabii Saray’da kriz yok, ama vatandaşın mutfağı yanıyor. Hani ‘Kriz yok’ diyor ya, sonrasında ‘Her kriz kendisi ile fırsatlar getiriyor’ diyor. ‘Yurt dışına gidip yatırımcıyı çekiyoruz’ diyor. Hangi yatırımcı gelecek? Yatırımcının gelmesi için can ve mal güvenliğinin oluşması gerekiyor. Peki niye yurt dışına gidiyorlar? Borç para dilenmek için. Çünkü doların ateşini düşürmeye çalışıyorlar. Kriz yok’ diyorsun, eyvallah Saray’ın mutfağında kriz yok. Çünkü cebinden çıkan 5 kuruş yok. Her şey bedava ve Emine Hanım’a soruyor, ‘Bizim mutfakta kriz var mı?’. O da, ‘Yok, çok şükür her şey var’ diyor. Ayşe ablanın mutfağına bakmıyorlar ki. Biz Ayşe ablanın mutfağına bakıyoruz. Saray’dan beslenenlerde de kriz yok. Onlar kim? Dolar ile ihale alanlar. Dolar yükseldikçe o kadar çok gelirleri var.

SÖZLEŞMEYİ İPTAL AMA
Bir ülkenin yerli parası dolar karşısında yüzde 40 değer kaybediyorsa, kriz var demektir. Bunu bilmek için bilgin olmaya gerek. Merkez Bankası faizi ocaktan bu yana tam 3 kat artırmışsa, bu ülkede kriz var demektir. İnsanlar geçinemedikleri için kendilerini yakıyorlarsa, kriz var demektir. Bir ülke kendisini yönetemeyip, gidip yabancı şirketlerle anlaşılıyorsa, bu ülkede derin kriz vardır. Daha vatandaş krizi tam hissetmedi. Doğalgaz ve elektrik faturaları yarın gelecek. O zaman görülecek. Recep bey bütün bunları dış güçlere atıyordu. Bu müdahaleye ülkeyi kim açtı? Vatandaşı kandırmak için bir sürü laf söylüyorlar. Gidip anlaşmaları biz mi yaptık? Bayrağımıza ve ezanımıza karşı duran dediğin dış güçlerle anlaşmaları ben mi yaptım? Kendisine 10 soru sordum. Aldı okudu ve hazmedemedi. Bir şey de diyemedi. Sözleşmeyi iptal etti. Peki bu sözleşmeyi imzalayan damat görevine devam edecek mi?”

MİLİTAN HÂKİMLER ATANDI
Erdoğan ile arasındaki davalara değinen Kılıçdaroğlu, “Çıkmış ‘Kılıçdaroğlu’na davalar açtım. Çok paralar kazandım’ diyor. Benim davaların görüldüğü 3 mahkemenin hakimleri değişti. Buralara 3 militan hâkim atandı. Beni tazminata mahkûm ettiler. O hâkimlerden hesap soracağım. Adaleti ve hukuku her alanda savunacağım. Bu hâkimler avukatın sözünü, savunmasını ve delilleri dinlemeden dünya kadar para cezası kestiler. Bilirsiniz, davaları genelde bilgisayar dağıtır. Mahkeme açılır ve hangi mahkemeye düşeceğini bilemezsiniz. Ama benim davalarım hep 3 mahkemeye düşüyor. Kimsenin bir endişesi olmasın bu davaları da kazanacağız” dedi.

TEMEL SORUN EĞİTİM
Eğitim sistemini de eleştiren CHP Lideri şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı olarak şunu rahatlıkla ifade ederim, nerede bir eğitim sorunu varsa, bizim orada onlarla birlikte olmak görevimizdir. 5. temel sorunumuz eğitim demiştik. Eğitimi bir sorun yumağına getirirseniz, Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkamaz. Eğitimde geldiğimiz nokta felaket bir durumda. 1 milyon 890 bin çocuğumuz okulla buluşamadı. Az bir rakam değil.” 

ŞEHİT BABAYA TAZİYE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcınn infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Turan Gök, Kılıçdaroğlu'nu evin önünde karşıladı. İçeride bir süre kalan Kılıçdaroğlu evden şehidin babası Turan Gök ile çıktığı sırada, şehit yakını olduğunu iddia eden A.Ş., “Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi” diye bağırdı. Polisler, A.Ş.’yi evin önünden uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu, baba Gök ile vedalaşırken, "Vatan sağ olsun" diyerek aracına bindi.

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