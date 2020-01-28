TKGM tapu parsel sorgu ekranı 2020! Detaylı ada parsel sorgulama

TKGM ada parsel sorgulama ekranı aracılığıyla tapu parsel bilgileri çok kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. İşte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen TKGM ada parsel sorgulama ekranı

TKGM TAPU PARSEL SORGU EKRANI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulamasını ziyaret eden her kullanıcı aşağıda belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM KOŞULLARI :

1- Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu çerezler; dil seçimi gibi kullanıcı tercihlerine göre, sitenin çalışma veya görüntülenme biçimini değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.

2- Parsel Sorgulama Uygulamasının çalışması için ihtiyaç duyulan web servislerine TKGM' den izin almaksızın doğrudan ve/veya dolaylı yöntemler ile erişimde bulunulamaz.

3- Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılması halinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk uygunsuz kullanan kişilere aittir.

4- Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

5- TKGM sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6- TKGM sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.

7- İnternetin yapısı gereği bilgiler yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, çoğaltılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar, TKGM'nin sorumluluğunda değildir.

8- Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

9- TKGM kullanım koşullarının herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

10- İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.

11- Parsel Sorgulama Uygulamasının, Tüm Hakları Saklıdır.

TKGM ÜZERİNDEN NASIL SORGULAMA YAPILIR?

MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması, kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla hazırlanmış bir uygulama olma özelliğini taşıyor kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından da sunuluyor. Bu servisler, www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini taşıyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

www. tkgm.gov.tr adresinden “parsel sorgulama” linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapılabiliyor. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansıyor. Parsel sorgulama ekranı herkese açık bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaşın, evinde oturduğu yerden parsel hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylece, vatandaşlar parseli satın almadan önce, parselin konumunu, tapu alanını, niteliğini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkında gerekli bilgilere sahip olabiliyor. Vatandaş, aynı zamanda maliki olduğu parsel ile ilgili her türlü bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Planlamalarda, altyapı hizmetlerinde, kentsel dönüşüm, çiftçi kayıt sistemi gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan uygulamalarda kullanılmak üzere bu bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle de paylaşılıyor. Vatandaşların, MEGSİS üzerinden daha fazla bilgi edinilebilmesi yönündeki çalışmalar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce devam ediyor."

Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu sistem olan MEGSİS'e aynı zamanda e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.

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