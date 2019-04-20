TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?
GeriGündem TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.04.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tapu ve parsel sorgulama işlemleri, akıllı telefonlardan hızlıca takip edilip yapılabiliyor. Vatandaşlar, parsel konumu, tapu alanı, niteliği ve pafta bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Peki, TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşlar internet üzerinden, ister evinden ister cep telefonundan kendi parselinin ya da satın almayı düşündüğü parselin yerini görebiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulamasını ile bu bilgilere ulaşmak oldukça pratik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

NASIL SORGULAMA YAPILIR?

MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması, kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla hazırlanmış bir uygulama olma özelliğini taşıyor kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından da sunuluyor. Bu servisler, www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini taşıyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

www. tkgm.gov.tr  adresinden  “parsel sorgulama” linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapılabiliyor. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansıyor. Parsel sorgulama ekranı herkese açık bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaşın, evinde oturduğu yerden parsel hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylece, vatandaşlar parseli satın almadan önce, parselin konumunu, tapu alanını, niteliğini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkında gerekli bilgilere sahip olabiliyor.  Vatandaş, aynı zamanda maliki olduğu parsel ile ilgili her türlü bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Planlamalarda, altyapı hizmetlerinde, kentsel dönüşüm, çiftçi kayıt sistemi gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan uygulamalarda kullanılmak üzere bu bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle de paylaşılıyor. Vatandaşların, MEGSİS üzerinden daha fazla bilgi edinilebilmesi yönündeki çalışmalar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce devam ediyor."

Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu sistem olan MEGSİS'e aynı zamanda e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.

E DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

PKK'ya ağır darbe! 20 terörist öldürüldü

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Saatlerce yolda kaldılar