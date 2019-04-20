TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tapu ve parsel sorgulama işlemleri, akıllı telefonlardan hızlıca takip edilip yapılabiliyor. Vatandaşlar, parsel konumu, tapu alanı, niteliği ve pafta bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Peki, TKGM parsel sorgulama nasıl yapılır?
Vatandaşlar internet üzerinden, ister evinden ister cep telefonundan kendi parselinin ya da satın almayı düşündüğü parselin yerini görebiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulamasını ile bu bilgilere ulaşmak oldukça pratik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
NASIL SORGULAMA YAPILIR?
MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması, kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla hazırlanmış bir uygulama olma özelliğini taşıyor kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından da sunuluyor. Bu servisler, www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini taşıyor.
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www. tkgm.gov.tr adresinden “parsel sorgulama” linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapılabiliyor. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansıyor. Parsel sorgulama ekranı herkese açık bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaşın, evinde oturduğu yerden parsel hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylece, vatandaşlar parseli satın almadan önce, parselin konumunu, tapu alanını, niteliğini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkında gerekli bilgilere sahip olabiliyor. Vatandaş, aynı zamanda maliki olduğu parsel ile ilgili her türlü bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Planlamalarda, altyapı hizmetlerinde, kentsel dönüşüm, çiftçi kayıt sistemi gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan uygulamalarda kullanılmak üzere bu bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle de paylaşılıyor. Vatandaşların, MEGSİS üzerinden daha fazla bilgi edinilebilmesi yönündeki çalışmalar da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce devam ediyor."
Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu sistem olan MEGSİS'e aynı zamanda e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
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