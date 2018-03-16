Titan Kenan'dan Çiftlik Bank açıklaması: 'Ben bile böylesini görmedim'

51 yaşındaki Kenan Şeranoğlu, 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırdığı için cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. ‘Titan Saadet Zinciri’nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu geçtiğimiz günlerde ünlü Phuket Adası'nda görüntülenmişti.

Yeni Asır'a konuşan Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

Şeranoğlu, şaşkına çeviren sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de"

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