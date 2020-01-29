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Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

TİSKİ başvuru sonuçları açıklandı

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TİSKİ başvuru sonuçları açıklandı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesine gerçekleştirilecek olana personel alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Mühendis, beden işçiliği, biyolog, laborant kadrosuna yapılacağı duyurulan TİSKİ başvurusu için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, TİSKİ başvuru sonuçları sonrasında ? İşte, o sonuçlar hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

TİSKİ başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bölgede yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı TİSKİ başvuru sonuçları internet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, TİSKİ başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Listeye itirazlar, 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar (17.30) Gülbaharhatun Mah. Narlıbahçe Sok. No:2/5 Ortahisar /Trabzon adresindeki Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.’ye şahsen ve yazılı olarak yapılacak.

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