TİSKİ başvuru sonuçları açıklandı

TİSKİ başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bölgede yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı TİSKİ başvuru sonuçları internet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, TİSKİ başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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Listeye itirazlar, 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar (17.30) Gülbaharhatun Mah. Narlıbahçe Sok. No:2/5 Ortahisar /Trabzon adresindeki Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.’ye şahsen ve yazılı olarak yapılacak.

