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    Tırpanlı TIR şoförü dehşeti

    İZMİR (İHA)
    21.04.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir TIR şoförü tartıştığı başka bir TIR şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olay, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki TIR şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan TIR şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan TIR şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü. Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen TIR şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.

    Etiketler: tırpan , şoför , gündem
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