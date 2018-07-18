Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanseri tedavisi
Tüm dünyada özellikle tiroid kanseri sıklığında artış mevcut. Ülkemizde de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olarak tiroid kanseri dikkat çekiyor. Aynı zamanda erken teşhis edilirse en çok tedavi edilebilen kanser türlerinden olan tiroid kanseri, troid bezindeki hücrelerin tümöre dönüşmesiyle oluşan bir kanser türüdür. Peki, tiroid kanseri nedir?
Çocukluk çağında boynuna radyoterapi uygulananlar ve ailesinde tiroid kanseri olanların tiroid kanseri açısından risk altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar hastalığın boyunda büyüyen kitle, ağrılı topaklar, ses kısıklığı, yutma zorluğu ve ses değişikliği gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini söylüyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında tiroid kanseri hakkında merak edilen detaylar...
Tanımı: Tiroid bezi, boynun ön kısmında yer alan, insan vücudunun protein ve enerji metabolizmasında önemli görevler üstlenen hormonları üreten, endokrin sisteminin en mühim organlarından biridir. Bu organın hücrelerinde oluşan kanser türüdür. Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda son yıllarda artıs göstermektedir. Bu oran, tüm kanserler içinde kadınlarda % 2, erkeklerde % 0.5sıklıgındadır.
Şikayetleri: Hastalar boyunda şişlik veya başka nedenlerle yapılan boyun ultrasonografisinde tesadüfen saptanan nodül ile doktora başvururlar. Özellikle büyük nodülü olan hastalarda basıya bağlı ses kısıklığı, ses değişikliği ve nefes darlığı yakınması da olabilir. Fizik muayenede boyunda asimetrik büyüme dikkat çekicidir. Bu asimetrik büyüme yutkunma ile hareketlidir. Beraberinde boyunda lenf nodu saptanabilir.
Bulguları: Boyunda yutkunmakla hareket eden şişlik, ağrı, ses kısıklığı, nefes alıp vermede sıkıntı, boyunda lenf bezlerinin şişmesi.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tiroid’de tek ve sert bir nodülün fark edilmesi, çoğul nodüller arasında baskın ve ilerleyen bir nodülün tespiti, boyun lenf bezelerinde oluşan büyüme ve ultrasonografik incelemede rastlanılan birtakım karakteristik bulgular sonucunda tiroid kanserinden şüphelenilir.
Hastalığın tanısı; şüphe edilen lenf bezesi veya tiroid nodülünden, ultrason desteğiyle yapılacak ince iğne biyopsi materyalinin patolojik incelemeleri sonucu ile kesinleşir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Tiroid kanseri teşhisinden sonra ilk uygulanan tedavi şekli cerrahidir. Cerrahiden sonra, tedaviye radyoaktif iyot tedavisi ve hormon ilaçlarıyla devam edilir.
Cerrahi Tedavi: Cerrahide, genelde tüm tiroid bezi çıkarılır (Total Tiroidektomi). Bu ameliyatla beraber, eğer lenf bezlerinde hastalık varsa (lenf nodu metastazı) lenf bezleri de alınırr (Boyun Diseksiyonu). Cerrahide genelde tüm tiroid bezinin alınması tercih edilir. Bu yöntem; hastalığın tekrarlama riskini düşürdüğü, radyoaktif iyot tedavisine olanak verdiği, hastalığın hekimler tarafından kontrolünü kolaylaştırdığı için en çok tercih edilen tedavidir.
Radyoaktif İyot Tedavisi: Radyoaktif iyot tedavisi, cerrahi operasyondan altı hafta sonra uygulanmaya başlanır. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın ameliyat TSH değerinin en az 30 olması gerekmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası oluşabilecek halsizlik, kramp gibi sorunları önlemek için tiroid tabletleri reçete edilmelidir. Radyoaktif tedavisi nadir olarak hastanede belli bir süre geçirmeyi gerektirebilir. Yan etkileri çok az olsa da bazı hastalarda, tükürük salgısı azalabilir, boyunda rahatsızlık ve tat duyusunda sorunlar oryaya çıkabilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:Hastalığın tekrar etme (nüks) olasılığı nedeniyle kontroller aksatılmamalıdır.
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