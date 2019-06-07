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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
07.06.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Tırnaktaki doku örnekleri sayesinde anne oğul cinayeti aydınlatıldı

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Tırnaktaki doku örnekleri sayesinde anne oğul cinayeti aydınlatıldı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, evlerinde annesi Gülsüm Taş (62) ile birlikte öldürülen Cafer Taş'ın (30) tırnak altlarından alınan doku örneklerinin, olayla ilgili tutuklanan Erkan Kos'a ait olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında Cafer Taş'ın, kendisini bıçaklayan Erkan Kos ile uzun süre boğuştuğu belirlendi. 

Olay, 21 Nisan günü ilçenin Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsüm Taş ve oğlu Cafer Taş, evlerinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Çağırılan ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm Taş aynı gün, oğlu Cafer Taş ise olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği 21 Nisan akşamı eve yakın noktadaki mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, olay anına yakın bir saatte gelen ve taksiden inen kişiden şüphelenen polis, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Ekipler, önce taksinin plakasını ardından sürücüsünü tespit etti. Polis, sürücünün ifadesine başvurdu.

KIYAFETLER ELE VERDİ

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ile anne ve oğulun komşusu olan Erkan Kos'un cinayet günü giydiği kıyafetlerin benzediğini belirledi. Erkan Kos'un cinayetin işlendiği gün birahanede bulunduğu, alkol aldığı ve birahanenin mutfağından bir bıçağın kayıp olduğu tespit edildi. 

KIYAFETLERDE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Ekipler, Erkan Kos'un evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, olayın işlendiği gün giydiği kıyafetler bulundu. Kıyafetlerin olayın meydana geldiği gün yıkandığı belirlendi. Kıyafetlere, incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemede Erkan Kos'un giydiği kıyafetin kollarında ve pantolonun paça kısmında çok fazla kan izine rastlandı. Elde edilen deliler sonucunda cinayeti evli ve 3 çocuk babası Erkan Kos'un işlediği belirlendi. Birahaneden bıçağı alan Erkan Kos'un taksiye binerek mahalleye gelip. Gülsüm Taş ve oğlu Cafer Taş'ı saat 20.15 sıralarında öldüğü saptandı.

ÇEKYATIN ARKASINDA GİZLENİRKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, Erkan Kos'u yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Erkan Kos'un cinayetten bir gün sonra Pertek'teki birahanede garson olarak çalışan ilişki yaşadığı kadınla birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesine gittiği belirlendi. Polis, Kos'un bir bağ evinde saklandığını saptadı. 30 Nisan günü bağ evine yapılan baskında, Erkan Kos, çekyatın arkasında gizlenirken gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Erkan Kos sorgulanmak üzere getirildiği Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 3 gün boyunca sorgulanan, cinayetin işlendiği eve hiç gitmediğini iddia eden Erkan Kos, kuvvetli suç delillilerinin olması nedeniyle sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİL ZANLISIYLA UZUN SÜRE BOĞUŞMUŞ

Gülsüm Taş ile oğlu Cafer Taş'ın tırnaklarında alınan doku örnekleri incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Cafer Taş'ın kendisini bıçaklayan zanlı ile uzun süre boğuştuğu ve her iki elindeki tırnaklarının altına katilin dokularının yapıştığı tespit edildi. Cafer Taş'ın tırnaklarındaki dokuların cinayet zanlısı Erkan Kos'a ait olduğu belirlendi.

Tırnaktaki doku örnekleri sayesinde anne oğul cinayeti aydınlatıldı


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